La oficina forense del condado de York, en Carolina del Sur, confirmó la identidad del hombre que perdió la vida en el lago Wylie este lunes 18 de mayo. Se trata de Daniel Monción, un latino de Charlotte de 25 años, originario de República Dominicana.

Tragedia en el lago Wylie: latino es hallado sin vida

Según la Oficina del alguacil de York, Daniel saltó de la embarcación alrededor de las 8:30 p.m. del lunes y no volvió a la superficie. Según reportó Nathaniel García al medio WSOC TV, su primo (Daniel) estaba en su día libre junto a unos amigos cuando su sombrero cayó al agua y se arrojó a buscarlo. Aunque él (Nathaniel), el conductor del bote y otro de sus amigos saltaron a buscarlo, fue en vano.

Al contactar a las autoridades, inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda que involucró al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, Bomberos de Newport, la Policía de Tega Cay y equipos de rescate especializados.

Los primeros reportes indicaron que la zona del incidente estaba cerca de la presa Catawba. Durante la noche, las condiciones se volvieron peligrosas, por lo que se suspendió la búsqueda.

Este martes 19 de mayo en la mañana se reanudaron las operaciones, pero lamentablemente confirmaron que Daniel no había sobrevivido y se notificó a sus familiares. Actualmente, este caso aún sigue bajo investigación.

Autoridades destacan la importancia de nadar con seguridad

“Esta tragedia debería servir como recordatorio para los navegantes, especialmente con la llegada del fin de semana del Memorial Day y la temporada de navegación de verano, de tomar la seguridad en serio y usar un chaleco salvavidas cuando estén en el agua”, publicó la Oficina del alguacil de York en sus redes sociales, junto con la actualización del caso.

Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) compartió consejos sobre seguridad en el agua para prevenir accidentes, ahogamientos y muertes.