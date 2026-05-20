Del 20 al 27 de mayo, Charlotte se llena de oportunidades para la comunidad: desde despensas de comida gratuita y apoyo a familias en situación de necesidad, hasta talleres de salud, clases de estiramiento, ferias de empleo y eventos culturales. Esta semana, podrás participar en actividades que fortalecen la comunidad y permiten ayudarse unos a otros. Todas las actividades están abiertas al público.

Comunidad

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Entrenamiento para verificar presencia de agentes de ICE La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Fecha : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Karaoke para apoyar a latino que lucha contra el cáncer Únete a una noche especial donde tu asistencia, voz y participación pueden marcar la diferencia en la vida de Rafael Guzmán, un latino que lucha contra el cáncer y se encuentra solo en el país. El evento organizado por el grupo Renacer incluye karaoke, rifas, sorpresas, comida y bebidas para disfrutar. Puedes ayudar con la entrada ($10) y uniéndote a las subastas que se llevarán a cabo ese día. Fecha : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Pascuales Farm

: Pascuales Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Feria de empleo en Charlotte Conecta con empresas de distintas industrias y descubre oportunidades laborales y puestos vacantes en áreas como tecnología, ventas, construcción, plomería, soldadura, hotelería, servicio al cliente, educación y más. Fecha : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe registrarse en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos en Monroe Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 27 de mayo

: miércoles 27 de mayo Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

The B.E.A.R. Closet Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros, y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años. Fecha : jueves 28 de mayo

: jueves 28 de mayo Hora : 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

: 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Lugar : Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte

: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte Dirección : 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC

: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC Costo : Gratis

: Gratis Para más información, escriba un correo a SGUMCbearcloset@gmail.com

Evento: Conoce tus derechos como inmigrante Mom’s Rising, MDC, National Domestic Workers Alliance e Hispanic Federation llevarán a cabo un seminario web para brindar herramientas a las familias inmigrantes sobre sus derechos y recursos disponibles. Será en español y podrán enviar sus preguntas a: asantibanez@hispanicfederation.org. Fecha : jueves 28 de mayo

: jueves 28 de mayo Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : En línea a través de Zoom

: En línea a través de Zoom Inscripción a través del siguiente enlace.

Salud

Taller: Nutrición para sanar Con el objetivo de promover hábitos saludables, la coach nutricional Patricia Huerta dictará una sesión virtual gratuita sobre la importancia de aprender a leer las etiquetas de los alimentos, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. La actividad está abierta al público y es organizada por el grupo Renacer. Fecha : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Sesión virtual

: Sesión virtual Registro: Envía un mensaje de texto al 704-533-2682 para asegurar tu lugar.

Clases de estiramiento y fuerza Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 23 de mayo

: sábado 23 de mayo Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Cultura y entretenimiento

Celebra la cultura de Cuba en Charlotte Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el Día Nacional de Cuba con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional. Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217