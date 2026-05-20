Del 20 al 27 de mayo, Charlotte se llena de oportunidades para la comunidad: desde despensas de comida gratuita y apoyo a familias en situación de necesidad, hasta talleres de salud, clases de estiramiento, ferias de empleo y eventos culturales. Esta semana, podrás participar en actividades que fortalecen la comunidad y permiten ayudarse unos a otros. Todas las actividades están abiertas al público.
Comunidad
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 21 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Entrenamiento para verificar presencia de agentes de ICE
La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.
- Fecha: jueves 21 de mayo
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Karaoke para apoyar a latino que lucha contra el cáncer
Únete a una noche especial donde tu asistencia, voz y participación pueden marcar la diferencia en la vida de Rafael Guzmán, un latino que lucha contra el cáncer y se encuentra solo en el país. El evento organizado por el grupo Renacer incluye karaoke, rifas, sorpresas, comida y bebidas para disfrutar. Puedes ayudar con la entrada ($10) y uniéndote a las subastas que se llevarán a cabo ese día.
- Fecha: viernes 22 de mayo
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Feria de empleo en Charlotte
Conecta con empresas de distintas industrias y descubre oportunidades laborales y puestos vacantes en áreas como tecnología, ventas, construcción, plomería, soldadura, hotelería, servicio al cliente, educación y más.
- Fecha: viernes 22 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe registrarse en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 27 de mayo
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros, y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
- Para más información, escriba un correo a SGUMCbearcloset@gmail.com
Evento: Conoce tus derechos como inmigrante
Mom’s Rising, MDC, National Domestic Workers Alliance e Hispanic Federation llevarán a cabo un seminario web para brindar herramientas a las familias inmigrantes sobre sus derechos y recursos disponibles. Será en español y podrán enviar sus preguntas a: asantibanez@hispanicfederation.org.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea a través de Zoom
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Salud
Taller: Nutrición para sanar
Con el objetivo de promover hábitos saludables, la coach nutricional Patricia Huerta dictará una sesión virtual gratuita sobre la importancia de aprender a leer las etiquetas de los alimentos, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. La actividad está abierta al público y es organizada por el grupo Renacer.
- Fecha: miércoles 20 de mayo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Sesión virtual
- Registro: Envía un mensaje de texto al 704-533-2682 para asegurar tu lugar.
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 21 de mayo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 23 de mayo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Cultura y entretenimiento
Celebra la cultura de Cuba en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el Día Nacional de Cuba con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 24 de mayo
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Evento de tenis gratuito
Mayo es el Mes Nacional del Tenis y por ello la organización United Tennis, dio a conocer una serie de eventos gratuitos en los cuales la comunidad podrá participar y jugar este divertido deporte. Esta semana se trata de un torneo doble, donde no se requiere experiencia. Solo ir y divertirte
- Fecha: domingo 24 de mayo
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pistas de tenis de Dallas Park.
- Dirección de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Observación: Para más información, llame al 501-398-1844 o visite el siguiente enlace.