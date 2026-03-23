El Refugio de Animales de Charlotte Mecklenburg cuenta con más de 300 perros y gatos que esperan una segunda oportunidad. Desde cachorros y gatitos hasta mascotas adultas ya entrenadas, todos comparten la misma necesidad: encontrar un hogar seguro y permanente. Por eso, las autoridades y voluntarios hacen un llamado a la comunidad para adoptar, acoger temporalmente o apoyar de otras maneras.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

Cada uno de los animales que ingresa al refugio recibe atención médica, se le administra una vacuna, se le aseña, se le alimenta y se le coloca un microchip. Además, se evalúa su comportamiento con otros animales para determinar las posibilidades de que sean adoptados.

Para quienes deseen adoptar, se requiere una identificación, como un pasaporte, matrícula consular o cédula de identificación del país de origen. Sugieren, además, llevar correa y collar para perros y/o transportines para gatos y mascotas pequeñas.

Además, debe obtener una licencia para la adopción en Charlotte Mecklenburg. Las licencias para animales se pueden adquirir por correo o en línea a través de PetData. También se pueden comprar o renovar en el refugio de animales.

¿Cuál es el precio para adoptar a una mascota?

Cada animal tiene un precio diferente según el tipo de mascota, la edad y el sexo. El valor incluye el impuesto por adopción, la tarifa de esterilización y castración, la licencia (para algunos casos), el microchip y las vacunas preventivas.

Los precios regulares para adoptar a una mascota son:

Perros adultos : $120 machos y $125 cuando son hembras.

: $120 machos y $125 cuando son hembras. Los cachorros oscilan entre $140 y $145 cuando son perritas.

oscilan entre $140 y $145 cuando son perritas. Los gatos mayores de cuatro meses están a $90 y las gatas a $95.

de cuatro meses están a $90 y las gatas a $95. Los gatos pequeños de cuatro meses están a $110 y las gatitas a $115.

Luego de la adopción, los usuarios cuentan con un plazo de 10 días para devolverlos. Tiempo que dan para poner a prueba la capacidad de la mascota de interactuar con los niños, adaptarse al hogar y a otros animales que se encuentren en la vivienda. Para ver los precios de otros animales, visita el siguiente enlace. Para ver los animales disponibles, visite el siguiente enlace.

Otros servicios para ayudar a una mascota

Si está interesado en ayudar a un amigo peludo, pero por falta de tiempo, dinero o imposibilidad de tenerlo en su techo no puede hacerlo, el Refugio de Animales de Charlotte Mecklenburg también ofrece estas otras cuatro opciones:

1. Programa “Staycation” o vacaciones para perros.

Esta le permite llevarse uno o varios perros por unos días para ofrecer un tiempo de calidad a la mascota y un hogar temporal. Cualquier persona es elegible para este programa, independientemente de si vive en otro condado, y no necesita programar una cita con anticipación, solo mostrar una identificación. Si quiere conservar la mascota, puede hacerlo en el refugio o en línea.

2. Programa “Daycations” o vacaciones por un día

En este caso debe acudir durante ciertas horas laborales al Refugio de Animales de Charlotte Mecklenburg, para que puedan ayudarle con lo que requiera la mascota. El horario para el Daycation es de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. entre semana y los fines de semana de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La dirección es: 8315 Byrum Dr, Charlotte, NC 28217.

3. Cuidar al animal, sin adoptarlo, a través del “foster” u “hogar de acogida”

Para ser un “foster” u “hogar de acogida” para estas mascotas, es necesario que sea mayor de edad. El programa consiste en que la mascota viva con usted mientras le ayuda a conseguir un hogar. Lo que significa que la mascota seguirá disponible para adopción mientras viva con usted.