Temas de salud mental, desarrollo profesional, comunicación efectiva, inteligencia artificial, baile, música, buena comida y entretenimiento formarán parte de la duodécima edición de la conferencia anual para latinas más importante de las Carolinas: LatinaCon 2026.

Organizado por La Noticia, LatinaCon se ha consolidado como un espacio de formación y conexión en español, pensado especialmente para mujeres latinoamericanas que buscan herramientas prácticas para avanzar en lo personal, financiero y profesional. Este año, como todos los anteriores, fueron las participantes quienes eligieron los temas.

“Hicimos una encuesta a todas las personas que han asistido a LatinaCon en el pasado y creamos la agenda del programa basado en las respuestas y se eligieron temas tomando en cuenta tres tiempos: el pasado y la sanación, el presente, que es cómo manejar el estrés con lo que ocurre al día a día, y herramientas comunicacionales para diferentes situaciones. Pero, además, estamos tomando en cuenta el futuro, es decir, la innovación con la inteligencia artificial, la preparación profesional y la prevención”, comentó Hilda Gurdián, CEO de La Noticia.

Este año LatinaCon se llevará a cabo el 13 de junio desde las 8:00 a.m. en el flamante Sterling Events Venue by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd, Ste B, Charlotte, NC 28205.

¿Cuáles serán los temas de LatinaCon 2026?

Fortaleza familiar: Estrategias de prevención y protección legal, por Jamilah Espinosa, abogada de inmigración.

Duelo y sanación emocional : con la presentación de “Las caras del duelo”, por la Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez, directora asociada en servicios de psicología en la Universidad de Carolina del Norte.

: con la presentación de “Las caras del duelo”, por la Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez, directora asociada en servicios de psicología en la Universidad de Carolina del Norte. Salud mental y manejo del estrés: “El cuerpo también habla”, por Daniela Salcedo, especialista en salud mental y coach integral.

“El estrés que estamos viendo no es normal y se debe a muchos factores como el aumento de los precios de la gasolina, la comida, la incertidumbre y el miedo que han tratado de desarrollar en nuestra comunidad con las reacciones del gobierno federal y ICE. Entonces son temas que fueron escogidos por nuestras encuestadas”, comentó Gurdián.

Otros temas que se abordarán en LatinaCon 2026 son:

Impacta con tu voz y transforma tu vida con información de la conferencista y fundadora de Comunica Academy, Jhoselis "Jhosie" González.

con información de la conferencista y fundadora de Comunica Academy, Jhoselis "Jhosie" González. Principios para mantener un negocio exitoso , un panel moderado por Gurdián con las expertas Cecilia Carrión y Katheryn Julieta Hermida.

, un panel moderado por Gurdián con las expertas Cecilia Carrión y Katheryn Julieta Hermida. Conferencia: “Simplifica tu vida con inteligencia artificial”, por Kelly Rivas, ingeniera de software y especialista en productos digitales.

El costo de ingreso al evento es de $60 (hasta el 16 de mayo; luego será de $80 y después del 12 de junio será de $120). Incluye la participación en todos los seminarios dictados en español, el desayuno, el almuerzo y una recepción con música, baile y exposición de negocios.

Para adquirir tu entrada o conocer más sobre el evento, visita LatinaCon.com.

El código de vestimenta es cóctel.