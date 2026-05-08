Archivos OVNI: Pentágono publica videos de fenómenos aéreos

El Pentágono comenzó a publicar archivos sobre objetos voladores no identificados (OVNIs), también llamados fenómenos anómalos no identificados.

La iniciativa busca aumentar la transparencia del gobierno y responder a la curiosidad pública sobre este fenómeno.

Luces brillantes y movimientos inexplicables

Los documentos describen múltiples avistamientos en diferentes partes del mundo.

Uno de los casos menciona un objeto que realizaba giros de 90 grados a gran velocidad sobre Kazajistán.

Otro reporte habla de una esfera extremadamente caliente que se movía rápidamente cerca del suelo.

También se incluyen testimonios históricos, como el del astronauta Buzz Aldrin durante la misión Apollo 11 que llegó a la Luna. Aldrin describió haber visto una “fuente de luz bastante brillante” en el espacio.

Videos y documentos de décadas sobre fenómeno OVNI

El material incluye videos captados por sensores militares, imágenes y reportes desde la década de 1940. Algunos objetos aparecen como puntos luminosos que cruzan el cielo en segundos. Otros muestran formas más definidas, como objetos alargados o similares a esferas.

Un video reciente muestra dos luces circulares volando en la oscuridad en América del Norte.

El presidente Donald Trump defendió la publicación de estos archivos. Afirmó que la información permitirá a las personas decidir. La administración sostiene que la divulgación marca un cambio frente a gobiernos anteriores.

Expertos piden cautela ante las conclusiones

Especialistas advierten que estos materiales pueden generar interpretaciones equivocadas. Muchos fenómenos OVNI tienen explicaciones relacionadas con tecnología militar o efectos visuales.

Un informe del Pentágono en 2024 concluyó que no existe evidencia de tecnología extraterrestre confirmada.

Más preguntas que respuestas

La publicación de los archivos OVNI ha reactivado el interés en la posible vida fuera de la Tierra. También ha impulsado a algunos legisladores a exigir más transparencia y acceso a información clasificada.

El gobierno confirmó que seguirá liberando documentos de forma gradual.

Esta nota se elaboró con información de Associated Press.