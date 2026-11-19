Noviembre y diciembre se consideran los meses del año con más casos de choques de vehículos con animales. Con la temporada de apareamiento de venados en su apogeo, los conductores deben estar más alerta en las carreteras para evitar los accidentes con venados. En Carolina del Norte hay lugares en donde estos accidentes ocurren con más frecuencia.

Accidentes con venados en Carolina del Norte

Según el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, del 2023 al 2025, los 10 principales condados del estado tuvieron un total combinado de 18,150 colisiones con animales. Estas colisiones causaron daños materiales por casi 62 millones de dólares, dejaron 712 personas lesionadas y provocaron cuatro muertes.

Según la Unidad de Seguridad Vial del Departamento de Transporte (NCDOT), aproximadamente el 8 % de todos los accidentes vehiculares en el estado involucran choques con animales, siendo la mayoría de estos con ciervos.

Condados con más accidentes

Los 10 principales condados con más accidentes vehiculares con animales entre el 2023 y el 2025:

Posición Condado Choques con animales 1 Wake 2,750 2 Guilford 2,115 3 Randolph 1,950 4 Pitt 1,880 5 Union 1,690 6 Columbus 1,580 7 Robeson 1,510 8 Duplin 1,475 9 Brunswick 1,450 10 Johnston 1,410

El condado de Mecklenburg se mantiene cerca del listado principal ocupando el puesto número 11, con 1,365 choques con animales en este periodo.

Cómo evitar choques con venados al conducir

AAA recomendó a los conductores tener en cuenta estos consejos cuando estén en la carretera:

La mayoría de los venados están activos por la mañana desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. y por las tardes desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Preste especial atención durante este tiempo si está conduciendo.

Preste especial atención durante este tiempo si está conduciendo. Use luces altas cuando no haya tráfico en sentido contrario: sus luces a menudo se reflejarán en los ojos del animal y revelarán su ubicación.

cuando no haya tráfico en sentido contrario: sus luces a menudo se reflejarán en los ojos del animal y revelarán su ubicación. Esté atento si hay agua al costado del camino , ya que a menudo atrae a los venados.

, ya que a menudo atrae a los venados. Si ve un venado, reduzca la velocidad y observe si aparecen otros venados, puesto que rara vez viajan solos .

. Mientras reduce la velocidad, toque la bocina para asustar al animal.

para asustar al animal. Asegúrese de frenar con firmeza y de no desviar el automóvil.

¿Qué hacer si golpeó a un venado?

En caso de colisión, haga lo siguiente:

Si es posible, mueva inmediatamente el vehículo a un lugar seguro que esté fuera de la carretera. Su seguridad y la seguridad de sus pasajeros es lo más importante.

Encienda las luces de emergencia del vehículo.

Una vez que esté en un lugar seguro y ya no conduzca, llame a la policía .

. Evite el contacto con el venado/animal. Un animal asustado o herido puede lastimarlo o lastimarse aún más.

o lastimarse aún más. Comuníquese con su compañía de seguros lo antes posible para informar cualquier daño a su vehículo.

Tome fotografías de los daños si puede hacerlo de manera segura.

¿A quién llamar?

En Carolina del Norte los choques relacionados con venados deben informarse al Departamento de Transporte del estado, pero usted puede llamar al 911.

Para reportar un venado herido en Carolina del Norte, llame a la División de Cumplimiento de la Vida Silvestre al 800-662-7137.

En Carolina del Sur, puede reportar un venado al Departamento de Recursos Naturales al 803-734-3886.