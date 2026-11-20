En diciembre de 2024, tuve la oportunidad de cubrir la guerra en Gaza, en el Medio Oriente. Entre las múltiples experiencias vividas, recuerdo haberme sorprendido al ver, en ciertas ciudades, a soldados fuertemente armados en medio de la población civil. Me era inevitable sentir la tensión en el ambiente, pues si bien estaba en una zona de guerra, la posibilidad de que las cosas escalaran y salieran abruptamente de control era palpable. Nunca hubiese imaginado que menos de un año después tendría la misma sensación en Estados Unidos, en mi propia ciudad.

Charlotte parecía una zona de guerra

Un grupo indeterminado de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), fuertemente armados, se desplegó del 15 al 21 de noviembre de 2025 por las calles de Charlotte, específicamente en zonas altamente pobladas por latinos, en el operativo migratorio más grande y agresivo en la historia de Carolina del Norte.

Los agentes enmascarados del CBP, al mando del entonces comandante Greg Bovino (nativo de Carolina del Norte), comenzaron a preguntar por el estatus migratorio a personas que se veían latinas por las calles. Arrestaron a ciudadanos estadounidenses y a residentes legales, estamparon contra el suelo a menores de edad, apuntaron con armas de grueso calibre a civiles desarmados, rodearon dos veces un programa escolar para niños inmigrantes. Varios activistas recibieron la intimidante visita de drones de vigilancia sobre sus casas.

Calles vacías, negocios sin trabajadores ni clientes y familias aterradas se convirtieron en el panorama de aquellos días. Muchas personas pasaron tortuosos días de angustia al no tener idea de dónde estaban sus seres queridos. En medio del caos, miles de personas se solidarizaron con la comunidad inmigrante y expresaron su descontento mediante marchas, vigilias y hasta capacitándose para documentar estos operativos.

Un año sin respuestas pero con cambios

Después de la salida de los agentes, prevaleció un silencio inexcusable por parte de las autoridades. Un año después, no hay certeza del número total de inmigrantes arrestados. Un representante del DHS dijo a La Noticia que se realizaron 1,300 arrestos en el operativo, pero nunca se dio un desglose de los nombres y menos si los detenidos tenían antecedentes.

Esos mismos agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron en enero de 2026 a Mineápolis, Minnesota, dispararon y mataron a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, en medio de las protestas contra la operación migratoria Metro Surge.

La evidente crueldad y exceso de fuerza del CBP conmovieron a la opinión pública estadounidense. Esta fue una de las razones por las cuales bajó a niveles históricos el nivel de aprobación del presidente Donald Trump. Definitivamente fue un factor de la derrota republicana en las elecciones de medio término.

En enero de 2026, Greg Bovino fue removido como comandante del CBP, posición que solo ostentó durante cuatro meses, y posteriormente se retiró. Algunos lo han visto por las calles de Charlotte, otros lo ven en redes sociales vendiendo licor.

Muchos inmigrantes quedaron traumatizados tras la experiencia. ICE sigue haciendo arrestos, pero al parecer más focalizados en personas específicas, con varias excepciones. Este evento histórico es un duro recordatorio de que la retórica violenta trae graves repercusiones humanas cuando se convierte en política.

Un año después del operativo Charlotte’s Web, resuena con fuerza la frase de Martin Luther King Jr.: “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”.