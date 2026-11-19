Baldomero Hernández-Jiménez, de 62 años, fue declarado culpable de 10 delitos graves de abuso sexual infantil en el condado de Union, Carolina del Norte. El hombre, que había huido a México después de quedar en libertad bajo fianza en 2020, recibió una condena de entre 75 y 105 años de prisión.

Un jurado del condado de Union, Carolina del Norte, encontró culpable a Hernández-Jiménez de múltiples delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

La sentencia establece tres períodos consecutivos de prisión de entre 300 y 420 meses cada uno, equivalentes a un total de 75 a 105 años.

Además, si alguna vez recupera su libertad, deberá inscribirse de por vida en el registro de delincuentes sexuales.

El caso comenzó con una investigación en 2020 y posteriormente dio lugar a una búsqueda internacional que terminó con la captura del acusado en México.

10 cargos por abuso sexual infantil

De acuerdo con la información judicial, el jurado encontró culpable a Hernández-Jiménez de 10 cargos graves relacionados con abuso sexual infantil.

Los delitos incluyen:

Un cargo de violación estatutaria cometida por un adulto.

Cuatro cargos de delitos sexuales estatutarios contra un menor cometidos por un adulto.

Cinco cargos de actos indecentes con un menor.

La sentencia representa la culminación del proceso penal iniciado años atrás, cuando detectives de la Oficina del Alguacil del Condado de Union (UCSO) investigaron las denuncias.

¿Cómo comenzaron los abusos contra las menores?

Según las pruebas presentadas por la fiscalía durante el juicio, Hernández-Jiménez comenzó a realizar tocamientos inapropiados a dos niñas cuando tenían 8 y 5 años de edad.

Los abusos continuaron durante varios años y aumentaron en gravedad hasta incluir violación.

La evidencia presentada por el estado también demostró que Hernández-Jiménez utilizó amenazas de violencia para mantener a las menores en silencio.

La situación cambió cuando las niñas denunciaron lo ocurrido ante un docente.

Esa revelación permitió que las autoridades conocieran los hechos y avanzaran con la investigación.

Para proteger la privacidad de las víctimas, no se divulgan sus identidades ni otros detalles personales.

Huyó de Carolina del Norte a México

La Oficina del Alguacil del Condado de Union informó que Hernández-Jiménez fue arrestado inicialmente en octubre de 2020.

En ese momento enfrentaba múltiples cargos por presuntos delitos sexuales contra menores y quedó detenido bajo una fianza garantizada de $500,000.

Sin embargo, aproximadamente un mes después logró pagar la fianza y recuperar su libertad.

Posteriormente, no compareció ante una audiencia judicial programada, por lo que las autoridades emitieron una nueva orden de arresto.

Su ausencia dio inicio a una búsqueda internacional que se prolongó durante aproximadamente cuatro años.

¿Cómo lo capturaron?

La Oficina del Alguacil del Condado de Union colaboró con la Fiscalía del condado, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y su grupo regional de búsqueda de fugitivos en las Carolinas.

Después de una investigación internacional, Hernández-Jiménez fue localizado y detenido en México.

Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos y trasladado al Centro de Detención del Condado de Union.

El 6 de enero de 2025, las autoridades anunciaron públicamente su regreso a Carolina del Norte.

En ese momento quedó detenido bajo una fianza garantizada de $300,000.

La Oficina del Alguacil también informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había emitido una orden de retención migratoria en su contra.

¿Cuántos años permanecerá en prisión?

El tribunal ordenó que Hernández-Jiménez cumpla tres condenas consecutivas de entre 25 y 35 años de prisión cada una.

Esto significa que la sentencia total es de:

75 años de prisión como mínimo.

105 años de prisión como máximo.

Registro de por vida como delincuente sexual, si llega a ser liberado.

La sentencia es consecuencia de las 10 condenas por delitos graves dictadas por el jurado.