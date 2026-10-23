Encuesta: Trump va perdiendo el voto latino a días de las elecciones

El respaldo del presidente Donald Trump entre los votantes latinos cayó al 24 %, mientras los candidatos demócratas aventajan por 27 puntos porcentuales a los republicanos en las preferencias para la Cámara de Representantes, según una reciente encuesta nacional.

Así lo revela una nueva encuesta del Pew Research Center, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, que incluyó a 774 votantes latinos registrados.

Los resultados se conocerán a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

¿Por quién votarían los latinos en las elecciones de 2026?

Según Pew Research Center, el 51 % de los votantes latinos registrados prefiere al candidato demócrata de su distrito, frente al 24 % que apoya al republicano.

Otro 18 % todavía no sabe por quién votará, mientras el 7 % prefiere a otro candidato. Sin embargo, estas preferencias no constituyen una predicción del resultado electoral. La participación efectiva podría modificar la distribución de votos.

¿Cuánto ha caído la aprobación de Trump entre los latinos?

Solo el 24 % de los votantes latinos registrados aprueba actualmente la gestión de Donald Trump, frente al 38 % registrado en febrero de 2025.

La caída es aún mayor entre los latinos que votaron por Trump en las elecciones presidenciales de 2024. En ese grupo, la aprobación pasó del 93 % al 57 %, una reducción de 36 puntos porcentuales.

Pese a este descenso, el 65 % de quienes votaron por Trump en 2024 afirma que apoyaría al candidato republicano de su distrito.

Otro 11% votaría por el demócrata, mientras el resto está indeciso o prefiere otras opciones.

7 de cada 10 latinos consideran perjudiciales políticas de Trump

La encuesta encontró que el 70 % de los votantes latinos registrados considera que las políticas de la administración Trump han perjudicado a los latinos.

En contraste, el 12 % cree que han sido beneficiosas y el 16 % considera que no han tenido efectos.

Adicionalmente, el 61 % afirma que la situación de los latinos en Estados Unidos es peor que hace un año. Solo el 11 % considera que ha mejorado, mientras que el 26 % cree que permanece igual.

Las opiniones varían considerablemente según la preferencia partidista de los encuestados.

Economía e inmigración preocupan a los votantes latinos

La economía continúa siendo la principal preocupación de los votantes latinos, según Pew Research Center. La encuesta señala un aumento del pesimismo económico, especialmente por el precio de la gasolina y el desempleo.

Entre los latinos que apoyaron a Trump en 2024, el porcentaje que considera buena o excelente la economía cayó del 57 % al 34 %.

En materia migratoria, el 30 % de esos mismos votantes considera que la administración está haciendo demasiado para deportar a inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, la mayoría de ese grupo cree que las políticas de deportación mantienen un equilibrio adecuado o que deberían ser más estrictas.

¿Están más motivados los latinos para votar?

El estudio también encontró un aumento del interés electoral entre los latinos que apoyan a candidatos demócratas.

El 77 % considera muy importante qué partido controla el Congreso, frente al 58 % registrado en 2022.

Asimismo, el 53 % afirma estar extremadamente motivado para votar, comparado con el 41 % de hace cuatro años. Otro 45 % asegura haber pensado mucho en las próximas elecciones, frente al 24 % en 2022.

Por otra parte, el 55 % de todos los votantes latinos registrados considera su voto al Congreso como un voto contra Trump. El 14 % lo interpreta como un voto de apoyo al presidente, mientras el 30 % afirma que Trump no influye demasiado en su decisión.

En Carolina del Norte, los latinos registrados podrán participar en la votación anticipada hasta el 31 de octubre, antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

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