Mi esposo dijo sí a la donación, estoy muy agradecida de haber apoyado su decisión

Mi esposo, Rogelio, era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar a todos.

Estuvimos casados durante 45 años y criamos a tres hijos juntos. Era cariñoso, honesto y responsable. Trabajó duro por su familia y estuvo profundamente involucrado en su iglesia. Si alguien necesitaba ayuda, aunque no fuera de la familia, él estaba allí. Simplemente, así era él.

Rogelio siempre creyó en retribuir a la comunidad. Desde joven, donaba sangre cada vez que tenía la oportunidad. Cuando obtuvo su licencia de conducir, se inscribió para ser donante de órganos, ojos y tejidos. Hablamos muchas veces sobre la donación, y yo también me siento orgullosa de ser donante.

Cuando él falleció a los 71 años por insuficiencia cardíaca congestiva, la donación no fue lo primero que se me pasó por la mente. Su corazón falló, sus riñones dejaron de funcionar y su hígado estaba empezando a fallar. Pensé que la donación ya no era una opción, pero me equivoqué.

HonorBridge, nuestra organización local de donación de órganos y recuperación de tejidos, me explicó que aunque Rogelio no podía donar su corazón, todavía había muchas formas en que podía ayudar a otros. Sus ojos, córneas, huesos, piel y otros tejidos aún podrían donarse. Dije que sí sin dudarlo. Rogelio dedicó su vida a ayudar a las personas, y esta era una forma más de seguir dando.

Después, recibí una carta de HonorBridge diciéndome que él había ayudado a sanar a personas completamente desconocidas en todo el mundo. Se crearon quince injertos a partir de sus tejidos donados, incluyendo hueso, tendón, pericardio y piel, los cuales fueron trasplantados a receptores en California, Ohio y Oregón. Una de sus córneas fue regalada a un hombre de 22 años en Carolina del Norte y la otra ayudó a sanar a un niño de 10 años en el Reino Unido.

Saber que ahora hay dos personas que pueden ver gracias a mi esposo me hace sentir que una parte de él todavía está aquí. Otros recibieron tejido óseo y de piel, lo que ayudó a su recuperación de graves accidentes y quemaduras. El conocimiento de que hay personas viviendo una vida más sana gracias a los regalos de Rogelio me ha dado mucho consuelo.

Incluso en sus últimos días, él estaba pensando en los demás. Cuando los médicos hablaron de la posibilidad de un trasplante de corazón, él dijo que no podía quitarle un corazón a alguien más joven que él. A sus 71 años, sentía que ya había vivido muchos años. Así de desprendido era él.

Perderlo ha sido increíblemente difícil, pero con el apoyo de HonorBridge y al conocer a las personas a las que ayudó a salvar, he llegado a comprender que su vida continúa. Su amor y su legado no han desaparecido, y me siento orgullosa de escribir sobre ello y compartirlo con el mundo.

El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. Hay miles de pacientes latinos esperando un trasplante que les salve la vida. Si más personas de nuestra comunidad se inscriben para ser donantes de órganos, ojos y tejidos, podemos ayudar a aumentar las posibilidades de que encuentren una donación compatible que les salve la vida. Hay muchas formas de ayudar a los demás, incluso después de partir. Te invito a decir que “sí” a la donación por ti mismo, y si llega el momento, en nombre de un ser querido. Es algo de lo que nunca me arrepentiré.

Un solo donante de órganos, ojos y tejidos puede salvar y sanar a 75 personas o más, y eso fue exactamente lo que hizo mi esposo. En sus últimos momentos, él seguía ayudando a la gente y siempre estaré orgullosa de él.

Visiten Honorbridge.org para aprender más sobre la donación de órganos y registrarse como donantes.