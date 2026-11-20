Las liga Carolina International Basketball Association (Liga CIBA) comenzó la disputa de las finales de sus distintas divisiones con una jornada de cuatro encuentros, marcada por diferencias amplias, partidos cerrados y cambios constantes en el marcador.

Los campeonatos se disputarán en series de dos victorias en un máximo de tres partidos. Además, durante la jornada quedó definido el último cupo pendiente para la final de Segunda División A.

Resultados de la Liga CIBA

En Segunda División A, Supreme consiguió vencer por segunda ocasión a Trap Latinos y aseguró su clasificación al campeonato. Sin embargo, en su primer encuentro de la final no pudo superar a Raptors, que dominó el partido y se llevó la victoria con una diferencia de 31 puntos.

En Primera División, Rhinos comenzó con fuerza ante La Dinastía. Este último equipo había mantenido una temporada sin derrotas, pero cayó por primera vez en la competencia durante el primer partido de la final, con una diferencia de 19 puntos.

Por su parte, la final de Segunda División B reunió a los dos primeros equipos de la tabla de posiciones: Los Halcones y Abayard3s. Ambos mantuvieron el marcador cerrado durante buena parte del partido. Finalmente, Los Halcones consiguieron tomar ventaja y ganar por ocho puntos.

En Segunda División B1, Cafetaleros y Naciones Unidas protagonizaron otro de los encuentros más reñidos de la jornada, pero Cafetaleros logró imponerse en los minutos finales y consiguió la victoria por una diferencia de cinco puntos.

Con estos resultados, Rhinos, Raptors, Los Halcones y Cafetaleros toman ventaja en sus respectivas series.