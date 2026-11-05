La temporada regular de la Carolina International Basketball Association (CIBA), llegó a su final para la Primera División, Segunda División A y Segunda División B, mientras que la Segunda División B1 ya comenzó sus eliminatorias.

Los equipos que avanzaron directamente ya conocen su lado del cuadro y esperan a sus posibles rivales para las semifinales.

Primera División

Dinastía y Rhinos avanzaron directamente y ahora esperan rivales. Dinastía enfrentará al ganador del duelo entre Renegados y Assassins. Por su parte, Rhinos se medirá al vencedor del partido entre Aces e International.

Segunda División A

Certified Hoopers y Supreme RD avanzaron directamente. Certified Hoopers espera al ganador entre Terminators y Montros. En el otro lado del cuadro, Viramontes y Titanes disputarán un encuentro para definir quién enfrentará a Supreme RD.

Los otros dos equipos que se enfrentarán en esta ronda son Raptors y Venezuela, por un lado, y Trap Latino y Piantini, por el otro; los ganadores de estas series avanzarán para definir los cruces de semifinales.

Segunda División B

Los Halcones y Abayard3s avanzaron directamente. Los Halcones esperan al ganador entre Raza Unida y Tumbados. Abayard3s, por su parte, espera al ganador entre LPB y Bluemoon para definir al otro equipo que avanzará por esa parte del cuadro.

Del otro lado, Abayard3s también espera rival, que saldrá del duelo entre LPB y Bluemoon. La última serie de esta ronda será entre Intocables y Los Muchachones

Segunda División B1 ya inició las eliminatorias

La Segunda División B1 fue la primera en comenzar esta etapa. Cuervos derrotó a Hidalgo en el primer juego de su serie, mientras que Cafetaleros hizo lo propio ante Linces.

En la otra parte del cuadro, Monstars ganó el primer juego frente a Los Toros y Guerreros comenzó con victoria ante Naciones Unidas.

Las eliminatorias continuarán con los próximos encuentros hasta definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.