Chaos United se coronó campeón del torneo bajo techo en Monroe

El pasado viernes 16 de octubre se disputó la gran final del Elite Tournament en el complejo deportivo Carolina Indoor Soccer Arena, en Monroe. Una gran cantidad de aficionados colmó las instalaciones y disfrutó de una noche cargada de emociones y goles.

Chaos United y Gorilas llegaron a la final con sus plantillas completas y la firme intención de conquistar el máximo trofeo de la primera temporada de fútbol rápido.

Desde el inicio, Chaos United tomó la iniciativa y buscó abrir el marcador. Sin embargo, Gorilas reaccionó y logró igualar el encuentro 2-2, desatando la euforia de los aficionados de ambos equipos.

En los minutos finales, el conjunto de Chaos United fue más efectivo frente a la portería rival y consiguió la victoria que le permitió levantar el trofeo de campeón.

Posteriormente, la administración del complejo deportivo realizó la ceremonia de premiación. Chaos United recibió el trofeo que lo acredita como campeón, medallas y un premio económico de $5,000 en efectivo. Por su parte, Gorilas, como subcampeón, recibió un trofeo, medallas y un premio de $2,000 en efectivo.

Los Fieles se quedan con el tercer lugar

Los equipos que cayeron en las semifinales se enfrentaron para definir el tercer puesto del torneo. Los Fieles se quedaron con esa posición y recibieron las medallas correspondientes, además de un premio económico anunciado de $5,000 en efectivo.

Por su parte, A1Ballers deberá prepararse para la próxima competencia, cuyo inicio está programado para el miércoles 21 de octubre, a partir de las 8 p. m.

Para obtener más información sobre los torneos en las categorías femenina, máster, infantil, juvenil y masculina, los interesados pueden comunicarse al teléfono 980-315-2131.