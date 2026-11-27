Carolina del Norte adoptará un período de gracia de seis meses para la implementación de los nuevos requisitos federales de trabajo de Medicaid. La medida permitirá que los beneficiarios de la expansión del programa mantengan su cobertura médica hasta el 30 de junio de 2027, aunque todavía no cumplan con las nuevas exigencias laborales o cometan errores en la documentación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) anunció que el estado aprovechará esta medida de protección temporal ofrecida por el gobierno federal.

Los nuevos requisitos de trabajo y participación comunitaria, establecidos mediante la legislación federal H.R. 1, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Actualmente, más de 740,000 personas tienen cobertura médica a través de la expansión de Medicaid en Carolina del Norte, aunque no todas estarán sujetas a los nuevos requisitos.

¿En qué consiste el período de gracia de Medicaid en Carolina del Norte?

El período de gracia estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2027.

Durante esos seis meses, los beneficiarios de Medicaid no perderán su cobertura médica ni recibirán sanciones por incumplir los nuevos requisitos federales de trabajo o cometer errores en la documentación relacionada con estas exigencias.

Asimismo, las personas que soliciten Medicaid durante ese período podrán obtener cobertura médica si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad, aunque todavía no satisfagan las nuevas condiciones laborales.

La medida busca brindar tiempo adicional a los beneficiarios y a los Departamentos de Servicios Sociales (DSS) locales para adaptarse a los cambios.

¿Quiénes deberán cumplir con los nuevos requisitos de trabajo de Medicaid?

Según el NCDHHS, la mayoría de los adultos de entre 19 y 64 años sin discapacidad que reciben cobertura médica mediante la expansión de Medicaid deberán cumplir con los nuevos requisitos federales de trabajo y participación comunitaria.

Sin embargo, existen excepciones. Entre las personas que no estarán sujetas a estos requisitos se encuentran:

Personas con discapacidades.

Mujeres embarazadas.

Padres y madres de menores de 14 años.

Personas con problemas graves de salud.

Los beneficiarios pueden consultar si los nuevos requisitos se aplican a su situación particular visitando el portal oficial medicaid.nc.gov/cambios.

¿Qué pasará con Medicaid después del 30 de junio de 2027?

El período de gracia es una medida temporal y no elimina los nuevos requisitos establecidos por la legislación federal.

Una vez concluido este período, los beneficiarios sujetos a las nuevas disposiciones podrían perder su cobertura médica si no cumplen con los requisitos correspondientes.

El gobernador Josh Stein expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener estos cambios para cientos de miles de habitantes del estado.

“Aprovecharemos este breve alivio, pero no es suficiente”, afirmó Stein, quien también pidió al Congreso revertir los recortes.

Por su parte, Dev Sangvai, secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, destacó la importancia de mantener el acceso continuo a consultas médicas, medicamentos y otros servicios de salud.

¿Qué debe hacer desde ahora para evitar perder su Medicaid?

Aunque Carolina del Norte contará con seis meses de protección temporal, las autoridades recomiendan que los beneficiarios comiencen a prepararse desde ahora.

El NCDHHS ofrece las siguientes recomendaciones:

Actualice su información de contacto: asegúrese de que su oficina local del Departamento de Servicios Sociales tenga su dirección y número de teléfono correctos.

asegúrese de que su oficina local del Departamento de Servicios Sociales tenga su dirección y número de teléfono correctos. Revise su correspondencia: lea todas las cartas y notificaciones que reciba del DSS.

lea todas las cartas y notificaciones que reciba del DSS. Guarde sus comprobantes laborales: conserve los recibos de pago y registros de las horas trabajadas.

conserve los recibos de pago y registros de las horas trabajadas. Documente otras actividades: mantenga registros de sus horas de estudio o voluntariado.

mantenga registros de sus horas de estudio o voluntariado. Cree una cuenta mejorada de ePASS: visite epass.nc.gov para facilitar el envío de documentos por internet.

visite epass.nc.gov para facilitar el envío de documentos por internet. Infórmese sobre las excepciones: consulte si los nuevos requisitos de trabajo se aplican a su caso.

Las autoridades advierten que, incluso durante el período de gracia, los beneficiarios podrían recibir notificaciones solicitando información sobre su situación laboral o estado de salud. Por ello, es importante no ignorar las comunicaciones oficiales relacionadas con su cobertura médica.