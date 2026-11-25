Un accidente de tránsito en el condado de Johnston, Carolina del Norte, dejó a siete personas heridas, entre ellas un bebé en condición crítica y un niño de 8 años con lesiones graves. La familia Sosa Santos, cuyos cuatro integrantes fueron hospitalizados, necesita ayuda económica para afrontar los gastos derivados de esta tragedia.

Según las autoridades, el accidente ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre de 2026, en la carretera U.S. 701, a la altura de Heath Road, cerca de Four Oaks.

La Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte aseguró que uno de los vehículos circulaba en sentido contrario cuando se produjo el choque frontal. Las autoridades investigan si conducir bajo los efectos de alguna sustancia fue un factor determinante en el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La Patrulla de Carreteras respondió al accidente aproximadamente a las 10:12 p.m.

Según la investigación preliminar, un Toyota Camry 2010 circulaba hacia el norte por el carril destinado al tráfico en dirección sur cuando chocó de frente contra un Ford Taurus 2013.

Tras el impacto, el Toyota quedó sobre la carretera, mientras que el Ford salió de la vía y terminó en una zanja.

Los siete ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital WakeMed, en Raleigh.

La carretera U.S. 701 permaneció cerrada durante aproximadamente dos horas mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.

¿Quiénes son los integrantes de la familia que resultaron heridos?

En el Ford Taurus viajaban cuatro integrantes de la familia Sosa Santos, residentes de Clinton, Carolina del Norte.

Las autoridades identificaron a los adultos como:

Sergio Alexander Sosa Depaz, de 39 años: padre de los menores y conductor del vehículo. Sufrió lesiones graves que no ponían en peligro su vida.

padre de los menores y conductor del vehículo. Sufrió lesiones graves que no ponían en peligro su vida. Claudia Nohemy Santos Perdoma, de 37 años: madre de los menores. También sufrió lesiones graves que no ponían en peligro su vida.

En el asiento trasero viajaban la madre y sus dos hijos.

El bebé fue trasladado a la unidad pediátrica de WakeMed en condición crítica, mientras que el niño de 8 años sufrió lesiones graves.

Según los investigadores, el padre llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero los otros tres ocupantes del vehículo no utilizaban sistemas de sujeción.

¿Quiénes viajaban en el otro vehículo?

Las autoridades identificaron a las tres ocupantes del Toyota Camry como:

Xóchil Mejía Mejía, de 21 años , residente de Coats y conductora del vehículo. Sufrió lesiones graves que no ponían en peligro su vida.

, residente de Coats y conductora del vehículo. Sufrió lesiones graves que no ponían en peligro su vida. Estefani Fraire Cerda, de 21 años , residente de Smithfield. Viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad y sufrió lesiones graves.

, residente de Smithfield. Viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad y sufrió lesiones graves. Viridiana Chávez Mejía, de 21 años, viajaba en el asiento delantero con el cinturón de seguridad puesto y sufrió lesiones leves.

Las tres mujeres también fueron hospitalizadas.

¿Qué cargos podría enfrentar la conductora?

La Patrulla de Carreteras sospecha que conducir bajo los efectos de alguna sustancia pudo haber contribuido al accidente.

Según las autoridades, Xóchil Mejía Mejía podría enfrentar cinco cargos graves por causar lesiones graves con un vehículo, además de otros cargos relacionados con conducción imprudente, infracciones por recipientes abiertos de bebidas alcohólicas y neumáticos en condiciones inseguras.

Los investigadores indicaron que esperaban presentar los cargos después de que la conductora recibiera el alta médica.

¿Cómo ayudar a la familia Sosa Santos?

Angie Linarez, residente de Smithfield, inició una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la familia Sosa Santos durante su recuperación.

La organizadora explicó que los cuatro integrantes de la familia permanecían hospitalizados al momento de compartir su solicitud de ayuda.

“Todos se encuentran hospitalizados, atravesando momentos muy difíciles y enfrentando una situación que nadie quisiera vivir”, expresó Linarez.

La campaña busca reunir recursos económicos para ayudar a la familia a cubrir los gastos que han surgido como consecuencia del accidente.

“Cualquier aporte, por pequeño que parezca, puede hacer una gran diferencia”, señaló la organizadora.

Linarez también pidió a quienes no puedan realizar una donación que compartan la campaña y eleven una oración por la pronta recuperación de los cuatro integrantes de la familia.

Para ayudar, visite la página: gofundme.com/f/unidos-por-una-familia-que-nos-necesita-sckxm