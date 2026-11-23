Con el propósito de recordar a los conductores y a los pasajeros la importancia de conducir de manera segura en todo momento, este fin de semana de Acción de Gracias, vuelve la campaña “Click It or Ticket” (Abrochado o multado en español), la cual está en vigencia en Carolina del Norte desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre.

“Abrochado o multado” inició en 1993 y busca impulsar el uso de cinturones y asientos de seguridad para niños. Para ello, se incrementa el número de patrullas y agentes del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y agencias locales en diversas áreas para lograr una mejor fiscalización.

Miles de infracciones en operativos recientes

Esta misma campaña se llevó a cabo en mayo de este año durante el Memorial Day (fue del 18 al 31 de mayo). Fueron más de 600 puntos de control y alrededor de 3,400 patrullajes, según datos del Departamento de Transporte de Carolina del Norte.

Se registraron 73,142 infracciones de tránsito y penales. Mecklenburg fue el segundo condado con la cifra más alta, con un total de 4,134 infracciones. En Wake fueron 4,712.

Las infracciones más registradas fueron:

20,051 por exceso de velocidad.

por exceso de velocidad. 2,999 multas por conducción temeraria.

multas por conducción temeraria. 4,918 casos de personas con licencia revocada.

casos de personas con licencia revocada. 2,545 no tenían seguro.

no tenían seguro. 4,378 infracciones por no usar cinturón de seguridad, además de 637 infracciones relacionadas con la seguridad de pasajeros infantiles.

infracciones por no usar cinturón de seguridad, además de infracciones relacionadas con la seguridad de pasajeros infantiles. 114 cargos por conducir bajo la influencia de drogas en el caso de adultos y otros 132 casos de menores de edad.

cargos por conducir bajo la influencia de drogas en el caso de adultos y otros casos de menores de edad. Hubo 1,438 detenciones de personas buscadas por las autoridades.

¿De cuánto es la multa por conducir sin cinturón de seguridad?

Los infractores de la Ley del cinturón de seguridad de Carolina del Norte reciben una multa de $180 (o $266 si un pasajero menor de 16 años no está debidamente sujeto). Eso no incluye el costo que podría implicar si, además de no utilizar el cinturón de seguridad, la persona incumple las leyes de tráfico u ocasiona un accidente automovilístico.

¿Cómo conducir de manera segura?

Por su parte, el oficial del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), Claudio Jiménez, dijo a La Noticia que recuerda a la comunidad prestar especial atención a respetar el límite de velocidad a la hora de conducir, pues es probable que las festividades traigan más peatones a las calles y más tráfico.

“Como en cualquier otra festividad o fin de semana largo, CMPD trata de tener más personas chequeando el tráfico, porque el flujo de tráfico aumenta, entonces se pone más control para evitar que la gente ande demasiado rápido, conduciendo borracho, ese tipo de cosas”, aseguró.

Sus recomendaciones para conducir de manera segura en el fin de semana de Acción de Gracias son: