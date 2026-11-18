Al menos 16 latinos (14 mujeres y 2 hombres) compartieron sus testimonios sobre cómo vivieron el operativo migratorio, Charlotte’s Web, y qué ocurrió en sus hogares después de los arrestos ocurridos hace un año. Sus relatos, recopilados en un estudio presentado por Camino, una organización sin fines de lucro bilingüe y multicultural, revelan cómo su vida diaria, dinámica familiar, economía y salud mental se vieron afectadas.

El impacto de Charlotte’s Web no terminó con las detenciones. Este artículo forma parte de una serie de La Noticia para reconstruir las consecuencias que aún se reflejan en la vida de la comunidad. Para leer la primera entrega, visita el siguiente enlace.

Charlotte’s Web dejó huellas en la economía y vida familiar

A través de un estudio realizado por el Instituto de Investigación Camino, presentado este 16 de noviembre en sus instalaciones, dieron a conocer las experiencias de 16 latinos durante y después de Charlotte’s Web. La mitad de ellos llevaba más de dos décadas viviendo en el país. El principal miedo percibido fue el de ser separados de sus familias, en especial de sus hijos.

“Escuchamos historias de personas perdiendo todos sus ahorros, solo para cumplir las facturas o que tuvieron que pedir prestado. También hubo una madre que perdió su apartamento debido a la falta de trabajo”, destacó Lennin Caro, director del Instituto de Investigación Camino.

Añadió: “Algo que notamos fue el papel que tuvieron las redes sociales en su vida diaria. Eran muy fieles en compartir información, incluso la desinformación que circulaba en WhatsApp y que causó miedo innecesario… Obligó a la familia a tener que plantear conversaciones difíciles con sus hijos, a presentar problemas para dormir y a que predominara el temor”.

Al preguntarles qué necesitaban después de Charlotte’s Web, los participantes identificaron tres prioridades: acciones del gobierno local, apoyo financiero y recursos de salud mental.

Casos que evidencian un sistema “quebrantado”

Por su parte, Rusty Price, fundador de Camino, relató algunos de los casos de quienes fueron detenidos durante o después de Charlotte’s Web. Algunos de ellos a pesar de tener procesos migratorios pendientes.

Entre ellos, una trabajadora de su iglesia, madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, que habría gastado más de $40,000 en abogados y, pese a sus esfuerzos por regularizar su situación, recibió una notificación de deportación. También un miembro de la congregación, quien, aun con permiso de trabajo, licencia de conducir y número de seguro social, fue arrestado mientras acudía a ayudar a un amigo detenido por conducir sin licencia.

“El crimen que cometió para ser arrestado fue responder al llamado de un amigo. Fue agarrado durante Charlotte’s Web. Ahora esta familia, que solo ha estado aquí un par de años, trabajando dos o tres trabajos, está buscando de $20,000 a $30,000 solo para llegar a casa. Los inmigrantes no pueden arreglar un sistema de inmigración que está quebrantado. Esa es la responsabilidad del gobierno federal”, cerró.

Para el estudio, Rechazo y solidaridad: El impacto de la Operación Charlotte’s Web en la comunidad latina, visita el siguiente enlace: camino.org/research

Noticias que podrían interesarte