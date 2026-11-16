Familias inmigrantes que todavía enfrentan temor a salir de sus casas, dificultades económicas, menor asistencia a citas médicas, programas extracurriculares, cambios de ruta, persistencia del bullying hacia estudiantes latinos y efectos en la salud emocional de niños y adultos. Estas son algunas de las consecuencias que persisten un año después de Charlotte’s Web, el operativo migratorio que dejó a más de 1,300 detenidos en Carolina del Norte.

El impacto de Charlotte’s Web no terminó con las detenciones. Este artículo forma parte de una serie de La Noticia para reconstruir las consecuencias que aún se reflejan en la vida cotidiana, escuelas, hogares, salud mental, negocios y espacios comunitarios.

“Nuestros vecinos tienen demasiado miedo para salir”

Estas consecuencias fueron analizadas el 9 de noviembre durante un encuentro comunitario con representantes de organizaciones que trabajaron con inmigrantes durante y después del operativo. Entre ellas se encuentra Urban Institute, que durante 10 meses entrevistó a familias de estatus migratorio mixto en Charlotte y Chicago.

A partir de las entrevistas a familias compuestas por 34 padres y la experiencia de 92 niños. Destacaron que uno de los efectos más visibles fue en la dinámica diaria. Cambios en la manera en la cual dejaban a los niños en la escuela, menos participación en actividades deportivas o extracurriculares.

“Algunos padres contaron que habían reducido sus horas de trabajo o incluso dejado sus empleos debido al temor a las actividades de ICE. Salir de casa y tener que desplazarse al trabajo significaba exponerse a posibles encuentros con agentes migratorios. Como consecuencia, la mayoría enfrentó dificultades económicas”, comentó Diana Guelespe, una de las investigadoras de Urban Institute.

“‘Voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa’, eso es lo que dicen la mayoría de los usuarios cuando asisten a los servicios de la Coalición. También lo hemos notado por la disminución en la asistencia a algunas de nuestras actividades, incluyendo el grupo de Girl Scouts. Las familias tienen miedo de participar. Nuestros vecinos tienen demasiado miedo para salir”, comentó Jamila Espinosa, presidenta de la junta directiva de la Coalición Latinoamericana.

Los niños siguen cargando con la incertidumbre

Las organizaciones que trabajan con estudiantes también describieron efectos que continúan un año después de Charlotte’s Web.

Juliana Lozano, trabajadora social y directora de Despierta CLT, una organización que brinda apoyo bilingüe de salud mental en 8 escuelas de Charlotte, atiende alrededor de 150 estudiantes. Durante el encuentro explicaron cómo algunos de estos jóvenes enfrentan ansiedad ante la posibilidad de que sus padres sean detenidos o deportados.

“Se preguntan diariamente: ‘¿Los van a deportar? Tenemos una estudiante cuyo padre planea autodeportarse en diciembre. Ella está viviendo esta situación con mucha angustia. Cuando llega a clase, llora. No sabe qué va a pasar con su familia ahora que su papá se irá, especialmente porque él es el principal proveedor del hogar”, contó.

Mientras tanto, comenta que otros estudiantes enfrentan aislamiento, cambios de comportamiento y problemas de salud emocional.

Siguen los arrestos, pero de manera menos visible

Por otra parte, un año después de Charlotte’s Web, las detenciones no han terminado. De acuerdo con Stefania Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network, ahora estos operativos se desarrollan de manera menos visible para el resto de la comunidad.

“Existe la falsa idea de que ICE ya no está en nuestras calles, pero hemos visto índices muy altos de detenciones… La separación de familias sigue ocurriendo. También continúa el deterioro del debido proceso. En algunas situaciones, simplemente no hay garantías de un proceso justo”, explicó Jamilah Espinosa, quien también es abogada de inmigración.

Añadió: “Es mucho más fácil decirle a alguien que se presente a una cita (de check-in) y detener a 30 personas que están siguiendo el proceso y acudiendo a su cita, que pasar un día entero en las calles y quizá detener a cinco o seis”.

Hoy, muchos negocios de latinos continúan reportando que no han podido recuperarse desde noviembre de 2025. Pérdidas económicas, cambios de horarios, reducción de personal, disminución de clientes han sido algunas de las consecuencias. Sin embargo, el impacto no ha sido igual en toda la ciudad.