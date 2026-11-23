Recaudar juguetes para niños de familias de bajos ingresos es el objetivo de Corresponsales de amor, un esfuerzo conjunto entre la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas y la División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) que, por quinto año consecutivo, reúne a la comunidad en torno a esta buena causa.
Después de su primera jornada el sábado 21 de noviembre en el restaurante Monterrey, área de University en Charlotte, la organización continúa sumando esfuerzos para lograr su objetivo: superar los más de 1,300 regalos que los oficiales entregaron el año pasado a las familias.
Aún puede donar juguetes esta Navidad
El esfuerzo continúa esta semana con una segunda jornada de recolección programada para el sábado 28 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el restaurante Machu Picchu. El encuentro también contará con karaoke, comida y baile. La dirección es: 123 Main St, Pineville, NC 28134.
Quienes no puedan asistir a esta actividad todavía tienen otras opciones para participar dejando los juguetes en alguno de los siguientes puntos de recolección:
- Lugar: Iglesia Aldersgate United Methodist
- Dirección: 5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC 28217
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Restaurante Monterrey
- Dirección: 1001 E W.T. Harris Blvd Ste A, Charlotte, NC 28213
- Horario: Abre todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado hasta las 11:00 p.m.
- Lugar: Machu Picchu
- Dirección: 123 Main St., Pineville, NC 28134
- Horario: Abre todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado hasta las 11:00 p.m.
- Lugar: Punta Cana
- Dirección: 5230 South Blvd., Charlotte, NC 28217
- Horario: Abre de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Progreso Hispano
- Dirección: 730 Tyvola Road, Charlotte, NC 28217
- Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Considerar que el horario puede cambiar durante los días de Acción de Gracias.
Si estás fuera del área de Charlotte y no puedes asistir al evento en persona o dejar tu juguete en los centros de recolección, puedes realizar una donación económica mediante Zelle a organizacionphlc@gmail.com.
Los juguetes recolectados serán entregados durante la celebración organizada por la División Steele Creek de CMPD el 5 de diciembre con la participación de Papá Noel y oficiales de la Policía.