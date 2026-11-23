Recaudar juguetes para niños de familias de bajos ingresos es el objetivo de Corresponsales de amor, un esfuerzo conjunto entre la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas y la División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) que, por quinto año consecutivo, reúne a la comunidad en torno a esta buena causa.

Después de su primera jornada el sábado 21 de noviembre en el restaurante Monterrey, área de University en Charlotte, la organización continúa sumando esfuerzos para lograr su objetivo: superar los más de 1,300 regalos que los oficiales entregaron el año pasado a las familias.

Aún puede donar juguetes esta Navidad

El esfuerzo continúa esta semana con una segunda jornada de recolección programada para el sábado 28 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el restaurante Machu Picchu. El encuentro también contará con karaoke, comida y baile. La dirección es: 123 Main St, Pineville, NC 28134.

Quienes no puedan asistir a esta actividad todavía tienen otras opciones para participar dejando los juguetes en alguno de los siguientes puntos de recolección:

Lugar : Iglesia Aldersgate United Methodist

: Iglesia Aldersgate United Methodist Dirección : 5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC 28217

: 5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC 28217 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar : Restaurante Monterrey

: Restaurante Monterrey Dirección : 1001 E W.T. Harris Blvd Ste A, Charlotte, NC 28213

: 1001 E W.T. Harris Blvd Ste A, Charlotte, NC 28213 Horario: Abre todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado hasta las 11:00 p.m.

Lugar : Machu Picchu

: Machu Picchu Dirección : 123 Main St., Pineville, NC 28134

: 123 Main St., Pineville, NC 28134 Horario: Abre todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado hasta las 11:00 p.m.

Lugar : Punta Cana

: Punta Cana Dirección : 5230 South Blvd., Charlotte, NC 28217

: 5230 South Blvd., Charlotte, NC 28217 Horario: Abre de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lugar : Progreso Hispano

: Progreso Hispano Dirección : 730 Tyvola Road, Charlotte, NC 28217

: 730 Tyvola Road, Charlotte, NC 28217 Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Considerar que el horario puede cambiar durante los días de Acción de Gracias.

Si estás fuera del área de Charlotte y no puedes asistir al evento en persona o dejar tu juguete en los centros de recolección, puedes realizar una donación económica mediante Zelle a organizacionphlc@gmail.com.

Los juguetes recolectados serán entregados durante la celebración organizada por la División Steele Creek de CMPD el 5 de diciembre con la participación de Papá Noel y oficiales de la Policía.