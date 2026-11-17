Durante noviembre, distintas organizaciones de Charlotte y sus alrededores ofrecerán alimentos gratis, pavos para el Día de Acción de Gracias, vacunas para niños, jornadas de identificación comunitaria y talleres en español. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.
Comunidad
Frutas, verduras y alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas y otros alimentos gratuitos. No se requiere identificación.
- Fecha: miércoles 18 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1241 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 20 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 19 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 19 de noviembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 19 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace y acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Evento Día de Cosecha
La organización sin fines de lucro The Big E, del condado de Cabarrus, realizará el evento Día de Cosecha (Harvest Day), donde entregarán productos frescos a familias que atraviesan dificultades económicas. La actividad está abierta a la comunidad.
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Logan Multi-Purpose Center
- Dirección: 184 Booker Dr SW, Concord, NC 28025
Entrega gratuita de pavos en Love Fellowship Church
Love Fellowship Church estará entregando pavos gratis este año. Hay un límite de un pavo por hogar. El evento es por orden de llegada, no es necesario confirmar asistencia.
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Love Fellowship Church
- Dirección: 5535 Statesville Rd, Charlotte, NC 28269
Almuerzo de Acción de Gracias en la iglesia Hickory Grove
La Asociación Colombiana de Carolina del Norte, a través de su programa recreacional “Póngale vida a sus años” llevará a cabo una cena de acción de gracias que contará con música en vivo, comida, bebidas y otras actividades. La invitación es para adultos mayores.
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove United Methodist Church
- Dirección: 6241 Market St, Charlotte, NC 28215
- Inscripción en el siguiente enlace.
Jornada de recolección de juguetes para niños
La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas realizará una jornada de recolección de juguetes para niños de 5 a 12 años, como parte de una campaña navideña en colaboración con la División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). El evento contará con karaoke, comida y baile.
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Restaurante Monterrey
- Dirección: 1001 E W.T. Harris Blvd Ste A, Charlotte, NC 28213
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 24 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Salud
Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 18 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Navegador de salud con la Coalición
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 23 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Talleres y oportunidades
Seminario: más clientes, menos riesgos para su negocio
Prospera ofrecerá un seminario en español para enseñar cómo identificar situaciones que pueden afectar la imagen de su negocio antes de que se conviertan en un problema. Este taller brinda herramientas prácticas para manejar la comunicación con clientes y aliados de manera clara y profesional, reduciendo riesgos y fortaleciendo la confianza en su negocio.
- Fecha: jueves 19 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Taller gratuito: Creando la banda sonora de tu vida
Únete a este taller interactivo y bilingüe donde crearás tu propia "banda sonora de vida". A través de la música y los recuerdos, podrás reflexionar, escribir y conectar con experiencias significativas de tu vida. Además, disfrutarás de una presentación acústica de los artistas locales: Ana Lucía Divins y Carlos Crespo.
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Matthews Library
- Dirección: 230 Matthews Station St, Matthews, NC 28105
- Costo: gratis, pero debes inscribirte en el siguiente enlace.