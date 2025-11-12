La ciudad de Cary ya se prepara para dar inicio este fin de semana al décimo Festival de Linternas Chinas de Carolina del Norte.

El anfiteatro Koka Booth de Cary ya se prepara para la noche de apertura en una edición que además tendrá algunas sorpresas muy atractivas para los asistentes.

Será la noche de este sábado 15 de noviembre cuando dé inicio el Festival de Linternas Chinas en Cary. El evento durará más de un mes, ya que la fecha de clausura es el 11 de enero del 2026.

El festival de esta ocasión contará con casi 40 exhibiciones nuevas compuestas por muchas partes y llenas de luces LED. La sede será el anfiteatro Koka Booth ubicado en el 8003 Regency Pkwy, Cary, NC 27518.

Festival de Linternas Chinas de Cary, ¿Cómo disfrutarlo?

En esta ocasión, el Festival de Linternas Chinas contará con:

Una noche sensoria: Únase el 2 de diciembre a una Noche Amigable con los Sentidos, que contará con música a menor volumen, asistencia reducida y no incluirá luces estroboscópicas ni parpadeantes. Además, habrá acceso a un área designada de Silencio para quienes necesiten un descanso del sobrecarga sensorial. La sesión iniciará a las 4:30 p.m. y 6:30 p.m. Comida asiática: El evento presentará una selección de nuevos manjares culinarios en el Festival. Desde brochetas de cerdo al estilo Sichuan con salsa tailandesa de chile, hasta opciones veganas, hay algo para todos. Luces y mucha tradición: Este año, el evento alberga a más de 50 artesanos y artistas chinos que llegaron a Carolina del Norte a finales de octubre para ensamblar linternas a mano y prepararse para emocionantes presentaciones culturales chinas. El festival requiere 15 días para su montaje, ya que el antiguo arte de la fabricación de linternas, busca crear una experiencia que sea sinónimo de respeto y prosperidad. Espectáculos variados a las 5:30 p.m., 6:30 p.m. 7:30 p.m. y 8:30 p.m.

Tipos de entradas al Festival

Entradas para la "Hora Dorada". Disfruta de las linternas a partir de las 4:30 p.m. Este boleto le otorga entrada anticipada y menor cantidad de personas. Es ideal para quienes desean un poco más de tiempo y espacio para explorar. El costo de la entrada es a partir de $35 según el día.

Sesión Nocturna. Las puertas de esta sesión abren a las 6:00 p.m. El costo de esta entrada inicia en $24.

Existen descuentos para niños, adultos mayores, estudiantes y grupos. de más de 20 personas. Para ver todos los precios y comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.