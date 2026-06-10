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Las eliminatorias de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, continúan avanzando y ya han quedado definidos la mayoría de los equipos semifinalistas en la jornada de este domingo 7 de junio. 

Semifinales al rojo vivo en la Liga CIBA

En Primera División, la máxima categoría, Gauchos logró eliminar a Aces y ahora tendrá una complicada prueba al enfrentarse a FTF. Por el otro lado del cuadro, Caballeros protagonizó una serie muy disputada frente a Renegados. Tras empatar la eliminatoria, la serie tuvo que definirse en un tercer encuentro, donde Caballeros consiguió el triunfo y el boleto a semifinales. Su siguiente rival será Avengers, quienes terminaron en primer lugar en temporada regular.

La actividad en la Segunda División A aún tiene una serie pendiente por definirse. Suprime y La Familia dividieron triunfos en sus primeros encuentros, por lo que será la próxima semana cuando disputen el partido decisivo para determinar quién avanzará a semifinales y enfrentará a Trap Latino, conjunto que este día aseguró su clasificación tras eliminar a Montros. Por tro lado, Kings dejó fuera a Halcones y ahora se medirá ante Hidalguenses. Estos últimos consiguieron su pase después de superar a Venezuela.

Más resultados de la jornada reciente

Además, las semifinales de la Segunda División B ya quedaron definidas. 150 DMRT avanzó tras eliminar a Panthom Hoopers y tendrá como rival a Los Muchachones, quienes hicieron lo propio al dejar en el camino a Tumbados.

Mientras tanto, Metales consiguió avanzar al vencer en dos encuentros a Abayard3s. Ahora, enfrentará a San Miguel, escuadra que aseguró su lugar en semifinales después de derrotar a Los Centauros en un tercer y decisivo encuentro.

En la última categoría (Segunda División B1), Puebla logró avanzar a semifinales luego de superar a Monstars y permanece a la espera del ganador entre Naciones Unidas y NYA Hoopers.

Por la otra llave, Guerreros obtuvo su clasificación tras eliminar a Hidalgo y también espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento definitivo entre Los Toros y Los Lobos.

Se intensifican las eliminatorias de la Liga CIBA

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.