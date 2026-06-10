Las eliminatorias de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, continúan avanzando y ya han quedado definidos la mayoría de los equipos semifinalistas en la jornada de este domingo 7 de junio.

Semifinales al rojo vivo en la Liga CIBA

En Primera División, la máxima categoría, Gauchos logró eliminar a Aces y ahora tendrá una complicada prueba al enfrentarse a FTF. Por el otro lado del cuadro, Caballeros protagonizó una serie muy disputada frente a Renegados. Tras empatar la eliminatoria, la serie tuvo que definirse en un tercer encuentro, donde Caballeros consiguió el triunfo y el boleto a semifinales. Su siguiente rival será Avengers, quienes terminaron en primer lugar en temporada regular.

La actividad en la Segunda División A aún tiene una serie pendiente por definirse. Suprime y La Familia dividieron triunfos en sus primeros encuentros, por lo que será la próxima semana cuando disputen el partido decisivo para determinar quién avanzará a semifinales y enfrentará a Trap Latino, conjunto que este día aseguró su clasificación tras eliminar a Montros. Por tro lado, Kings dejó fuera a Halcones y ahora se medirá ante Hidalguenses. Estos últimos consiguieron su pase después de superar a Venezuela.

Más resultados de la jornada reciente

Además, las semifinales de la Segunda División B ya quedaron definidas. 150 DMRT avanzó tras eliminar a Panthom Hoopers y tendrá como rival a Los Muchachones, quienes hicieron lo propio al dejar en el camino a Tumbados.

Mientras tanto, Metales consiguió avanzar al vencer en dos encuentros a Abayard3s. Ahora, enfrentará a San Miguel, escuadra que aseguró su lugar en semifinales después de derrotar a Los Centauros en un tercer y decisivo encuentro.

En la última categoría (Segunda División B1), Puebla logró avanzar a semifinales luego de superar a Monstars y permanece a la espera del ganador entre Naciones Unidas y NYA Hoopers.

Por la otra llave, Guerreros obtuvo su clasificación tras eliminar a Hidalgo y también espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento definitivo entre Los Toros y Los Lobos.