A medida que la temporada regular se acerca a su fin, los equipos en todas las divisiones se esfuerzan al máximo para asegurar posiciones clave en la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA.

Esta semana, la tabla de posiciones experimentó cambios significativos, con algunos equipos logrando victorias clave que les permitieron ascender, mientras que otros vieron cómo sus puestos se desplomaban.

Equipos luchan por la cima en el cierre de temporada

Comenzando con la Primera División, los líderes actuales, Avengers y Renegados, mantuvieron su dominio, a pesar de la victoria de FTF sobre Avengers (54-50). Esta victoria de FTF no les permitió adelantar a los primeros lugares, pero sí les permitió ascender a la cuarta posición, por encima de Aces.

Por otra parte, Trap Latino logra un triunfo significativo en Segunda División A tras derrotar (56-47) sobre Viramontes. Además, Venezuela dio la sorpresa de la jornada al vencer por una mínima diferencia (59-57) a Hidalguenses.

En Segunda División B, 150 DMRT logró una victoria contundente (56-39) sobre Panthom Hoopers, lo que permitió ascender y consolidarse en posiciones clave. Esta derrota de Panthom Hoopers les hizo caer a la quinta posición.

Además, la Segunda División B1 fue testigo de una sacudida importante. NYA Hoopers sufrió dos derrotas consecutivas, mientras que Guerreros y Monstars sumaron victorias importantes que les permitieron ascender a las primeras dos posiciones. Guerreros (56-43) venció a NYA Hoopers, quien cayó al tercer puesto tras estas derrotas.

Por su parte, Naciones Unidas y Puebla sufrieron reveses, con Los Lobos ascendiendo gracias a su victoria (70-29) ante PC. Mientra que Naciones Unidas pasó de la quinta posición a la sexta.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División: Gauchos 56 - Caballeros 54

FTF 54 - Avengers 50

Segunda División A: Viramontes 47 - Trap Latinos 56

Hidalguenses 75 - Montros 48

Old Dogs 36 - Supreme RD 51

Hidalguenses 57 - VZLA 59

La Familia 36 - Supreme RD 45

Halcones 79 - Cangrejeros 57

Segunda División B: Criollos 30 - Abayard3s 41

Los Muchachones 48 - San Juan 45

Panthom Hoopers 39 - 150 DMRT 56

Tumbados 49 - San Miguel 54

Carmelitos 48 - San Miguel 66