Este 29 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada de la temporada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Ya se encuentra a medio camino de la final, con equipos luchando por la cima y otros que buscan mantener su racha. En este artículo te presentamos un repaso de los resultados más destacados de cada división:

En la categoría más alta de la liga, Primera División, Avengers aseguró una nueva victoria que les permite mantener su liderazgo en la tabla de posiciones. Por otro lado, Aces sufrió una sorpresiva derrota ante Los Domis, que les arrebató el segundo lugar que ocupaban hasta la semana pasada. El marcador, que terminó 33-32, dejó a Aces buscando respuestas a su tropiezo. Otros resultados de esta división fueron:

Gauchos 54 - 57 Caballeros

FTF 65 - 69 Avengers

Liga CIBA: Derrotas y victorias en las segundas divisiones

En Segunda División A, el Certified Hoopers parecía estar atravesando una mala racha, pero lograron recomponerse y alcanzaron una victoria clave ante Venezuela. Mientras tanto, Supreme RD sorprendió a Kings, quienes venían de una impresionante racha de 4 victorias consecutivas. El marcador fue 52-47, dejando a los de Supreme RD como un equipo a seguir. Resultados de Segunda División A: Kings 47 - 52 Supreme RD

Kings 67 - 62 Halcones

VZLA 50 - 54 Certified Hoopers

Viramontes 41 - 28 La Familia

Cangrejeros 44 - 40 Trap Latino

Old Dogs 36 - 53 Montros

Por otro lado, la batalla en la Segunda División B sigue siendo feroz. Metales continúa su imparable marcha, sumando una victoria más que lo mantiene como el único equipo invicto de todas las divisiones de la liga.

En una jornada llena de emociones, Tumbados logró un dramático triunfo sobre San Juan con solo un punto de diferencia. Más resultados de la Segunda División B:

Tumbados 39 - 38 San Juan

39 - 38 Panthom Hoopers 74 - 60 San Juan

74 - 60 Abayard3s 35 - 42 Los Centauros

35 - 42 150 DMRT 53 - 66 Metales

Finalmente, en Segunda División B1, PC tuvo una gran actuación y venció al segundo clasificado, consolidándose en la parte alta de la tabla. El resto de los resultados fueron: