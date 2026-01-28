Gauchos alcanzó el campeonato en la Primera División de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Con un juego dominante logró alzarse con el trofeo de campeones, tras derrotar a Rebeldes el domingo 18 de enero.

Primera División: Gauchos se consagra campeón

El duelo por la Primera División enfrentó a Rebeldes contra Gauchos. Ambos habían mantenido el liderato a lo largo de toda la competencia, pero fue Gauchos quienes mostraron una superioridad en ambos partidos de la final, asegurando su lugar como campeones.

Emilie Blackman, quien fue la estrella del partido y ha sido un elemento sumamente importante para lograr este campeonato, se ganó junto con su carisma y disciplina el trofeo de Most Valuable Player (MVP), en español jugador más valioso.

Emilie Blackman, estrella del partido y clave en el título de Gauchos, se llevó el trofeo de Jugador más valioso (Foto: cortesía Liga CIBA)



Resultados de las segundas divisiones

En Segunda División A, el equipo Venezuela se convirtió en la gran revelación al eliminar a Tune Squad y a Vaqueros, avanzando hasta la final a pesar de haber comenzado en la décima posición. Sin embargo, su camino terminó cuando se enfrentaron a RD Wolwes, quienes, después de vencer a Viramontes, se aseguraron su lugar en la final por segundo año consecutivo.

Del otro lado del cuadro, We Dem 1S eliminó a Certified Hoopers y avanzó para enfrentarse a Hidalguenses, pero no obtuvieron esta victoria. Hidalguenses no solo se impuso We Dem 1S, sino que también avanzó a semifinales, donde derrotó a Kings y llegó a la final.

En el primer encuentro de la final, Hidalguenses se adelantó con una victoria ante RD Wolwes, dando el primer paso hacia el título.

Mientras tanto, en la Segunda División B, el equipo de 150 DMRT llegó a la final con una cómoda victoria sobre Monstars y Raza Unida. Enfrentaron a Panthom Hoopers, quienes tuvieron que luchar arduamente contra Guerreros, Muchachones y Jaguares.

El primer partido de la final entre 150 DMRT y Panthom Hoopers terminó con victoria para 150 DMRT, pero la serie sigue abierta.