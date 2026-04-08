El 5 de abril se disputó una jornada corta pero emocionante de la Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, en la que únicamente vieron acción los equipos de la Segunda División B y Segunda División B1, con partidos intensos, caída de invictos y movimientos importantes en la lucha por el liderato.

Criollos de Venezuela domina a Los Centauros por 21 puntos

En la Segunda División B, Criollos de Venezuela y Los Muchachones fueron las grandes figuras del día. Los Criollos se adjudicaron una victoria nada fácil ante Los Centauros y llograron imponerse con una diferencia de 21 puntos.

Por su parte, Los Muchachones se enfrentaron a Metales, un equipo que llevaba un invicto con siete victorias consecutivas. A pesar de la fuerte resistencia por Metales, el espíritu aguerrido de Los Muchachones terminó marcando la diferencia para quitarles el invicto y quedarse con el triunfo.

En la Segunda División B1, Puebla y Naciones Unidas sumaron una victoria más que les permite mantenerse en el liderato junto a NYA Hoopers y Monstars, en una tabla que continúa muy disputada.

Más resultados de la jornada

Segunda Division B: Tumbados 35 - 150 DMRT 31

Carmelitos 43 - 150 DMRT 55

Los Centauros 30 - Criollos de Venezuela 51

Metales 38 - Los Muchachones 47