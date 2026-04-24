Este 19 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de baloncesto de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Te presentamos el resumen de las victorias y derrotas más destacadas.
PC lucha hasta el final
En esa ocasión, los equipos más poderosos de la Primera División, como Avengers y Renegados, se consolidaron como líderes, manteniendo un impresionante récord de solo tres partidos perdidos. Mientras tanto, en las divisiones inferiores, los equipos continúan dando lo mejor en la cancha para mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.
En Segunda División B, la sorpresa de la jornada llegó en el partido entre Metales y Panthom Hoopers. Aunque Panthom Hoopers dominó el partido durante todo su desarrollo, Metales se mostró resiliente y logró un triunfo espectacular en los últimos segundos, ganando por un solo punto (56-55).
Mientras tanto, en Segunda División B1, PC tuvo una jornada difícil pero muy destacada. En su primer encuentro, PC se mantuvo competitivo ante NYA Hoopers, perdiendo por solo dos puntos (59-61). Más tarde, contra Guerreros, PC luchó hasta el último segundo, aunque no logró ganar.
Más resultados de la Liga CIBA
Primera División:
- Aces 58 - FTF 69
- Los Domis 36 - Avengers 49
- Renegados 71 - Caballeros 64
Resultados de Segunda División A:
- Trap Latinos 68 - Certified Hoopers 47
- Kings 41 - Old Dogs 43
- Viramontes 56 - Cangrejeros 59
- VZLA 57 - La Familia 41
- Suprime RD 72 - Montros 49
- VZLA 79 - Halcones 85
Segunda División B:
- Abayard3s 53 - Tumbados 56
- San Juan 54 - San Miguel 59
- Carmelitos 42 - Criollos 53
- Los Muchachones 55 - Los Centauros 59
- Metales 56 - Panthom Hoopers 55
Segunda División B1:
- Naciones Unidas 51 - Monstars 60
- Puebla 26 - Los Lobos 41
- Olas de la Costa 31 - Los Toros 68
- PC 59 - NYA Hoopers 61
- PC 45 - Guerreros 55