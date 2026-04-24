Este 19 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de baloncesto de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Te presentamos el resumen de las victorias y derrotas más destacadas.

PC lucha hasta el final

En esa ocasión, los equipos más poderosos de la Primera División, como Avengers y Renegados, se consolidaron como líderes, manteniendo un impresionante récord de solo tres partidos perdidos. Mientras tanto, en las divisiones inferiores, los equipos continúan dando lo mejor en la cancha para mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

En Segunda División B, la sorpresa de la jornada llegó en el partido entre Metales y Panthom Hoopers. Aunque Panthom Hoopers dominó el partido durante todo su desarrollo, Metales se mostró resiliente y logró un triunfo espectacular en los últimos segundos, ganando por un solo punto (56-55).

Mientras tanto, en Segunda División B1, PC tuvo una jornada difícil pero muy destacada. En su primer encuentro, PC se mantuvo competitivo ante NYA Hoopers, perdiendo por solo dos puntos (59-61). Más tarde, contra Guerreros, PC luchó hasta el último segundo, aunque no logró ganar.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

Aces 58 - FTF 69

Los Domis 36 - Avengers 49

Renegados 71 - Caballeros 64

Resultados de Segunda División A:

Trap Latinos 68 - Certified Hoopers 47

Kings 41 - Old Dogs 43

Viramontes 56 - Cangrejeros 59

VZLA 57 - La Familia 41

Suprime RD 72 - Montros 49

VZLA 79 - Halcones 85

Segunda División B:

Abayard3s 53 - Tumbados 56

San Juan 54 - San Miguel 59

Carmelitos 42 - Criollos 53

Los Muchachones 55 - Los Centauros 59

Metales 56 - Panthom Hoopers 55

Segunda División B1: