La temporada de eliminatorias de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, arrancó este 31 de mayo con intensidad y emoción. Desde tempranas horas, los equipos salieron a la cancha con todo, mostrando no solo su destreza individual, sino también la coordinación y estrategia que los ha caracterizado a lo largo de la temporada regular.

Resultados de la Liga CIBA

En Primera División, Renegados logró una importante victoria frente a Caballeros; en su próximo encuentro se definirá quién enfrentará a Avengers en semifinales. En el otro sector del cuadro, FTF espera rival tras el enfrentamiento entre Gauchos y Aces, encuentro que este domingo tuvo como vencedor a Gauchos.

Mientras tanto, en la categoría de Segunda División A, los equipos Suprime RD y Kings terminaron la temporada regular como los dos primeros lugares de la tabla, por lo que ya tienen su pase directo a los cuartos de final sin necesidad de jugar ronda previa.

Se jugó un partido único entre Old Dogs y La Familia. El ganador de ese encuentro avanzaba para convertirse en el rival de Suprime RD en cuartos de final. En ese duelo, La Familia salió victoriosa, por lo que será quien enfrente a Suprime RD.

En ese mismo lado del cuadro también ya hay otros equipos instalados en cuartos de final: Trap Latino y Monstros. Trap Latino logró su clasificación tras conseguir una victoria en su respectivo encuentro, asegurando así su pase a la siguiente ronda

Los cruces de cuartos de la Segunda División B también comienzan a definirse con intensidad. Abayard3s eliminó a San Juan y se medirá a Metales, mientras Los Centauros avanzaron tras vencer a San Miguel.

En otro duelo vibrante, 150 DMRT se enfrentará a Panthom Hoopers, quienes protagonizaron uno de los partidos más emocionantes al empatar en los últimos segundos con cuatro jugadores distintos en acción y llevarse la victoria en tiempo extra frente a Carmelitos. Por su parte, Los Muchachones también avanzaron tras vencer a Tumbados.

Finalmente, en la segunda División B1, Guerreros y Los Toros ganaron sus primeros encuentros ante Hidalgo y Los Lobos respectivamente, asegurando su avance. En el otro lado del cuadro, Puebla y Naciones Unidas hicieron lo propio al imponerse a Monstars y NYA Hoopers, consolidando su pase.

Juego de las Estrellas

La jornada culminó con el esperado Juego de las Estrellas, donde fueron seleccionados 40 jugadores como reconocimiento a su talento, disciplina y trayectoria dentro de la liga latina. Se disputaron dos encuentros: uno con figuras de Primera División y Segunda División A, y otro con jugadores de Segunda División B y B1.