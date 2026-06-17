La liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, vivió una intensa jornada de semifinales el 14 de junio, con series altamente competitivas en distintas divisiones. La fecha dejó múltiples empates y clasificaciones aún por definirse, aumentando la expectativa rumbo a las finales.

La paridad domina las semifinales de la CIBA

En Primera División, FTF aseguró su pase a la gran final. Por su parte, la llave entre Caballeros y Avengers quedó completamente equilibrada, con una victoria por equipo durante la jornada, dejando todo abierto para el próximo duelo decisivo.

Mientras tanto, en Segunda División A, Suprime RD logró avanzar tras eliminar a Familia, asegurando su lugar en semifinales. En su siguiente cita enfrentó a Trap Latinos, quienes se llevaron el primer encuentro de la serie, dejando la clasificación pendiente para el segundo partido de la próxima jornada. Por otro lado, Kings y Hidalguenses se enfrentaron en semifinales y empataron.

En Segunda División B ofreció una jornada especialmente cerrada, con ambas series semifinales igualadas. San Miguel tomó ventaja inicial ante Metales, pero estos respondieron en el segundo encuentro para empatar la serie.

De igual manera, Los Muchachones y 150 DMRT se repartieron victorias, dejando todo por definirse en el próximo encuentro dominical.

En Segunda División B1, Naciones Unidas quedó eliminado ante NYA Hoopers. En la otra llave, Los Toros venció inicialmente a Los Lobos, pero posteriormente Guerreros respondió con una victoria sólida, controlando gran parte del partido y tomando ventaja en la serie.