La temporada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA llegó a su fin este 12 de julio con una jornada llena de intensidad. Las finales del torneo dejaron a FTF, Trap Latinos, San Miguel y NYA Hoopers como los nuevos campeones de sus respectivas divisiones, en un domingo marcado por el alto nivel competitivo y el protagonismo de los jugadores más valiosos (MVP).

Campeones de la Liga CIBA

La final de la Primera División enfrentó a Caballeros y FTF en un duelo que prometía emociones. Sin embargo, FTF mostró un juego dominante que le permitió quedarse con el campeonato. El equipo reconoció a Tahid Towson como Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

FTF se proclamó campeón de la Primera División tras imponerse a Caballeros con Tahid Towson como MVP (Foto: cortesía Liga CIBA).

En Segunda División A, Trap Latinos se proclamó campeón después de superar un complicado inicio de campaña. Gran parte de esa transformación tuvo como protagonista a Hoven Pérez, capitán del equipo y elegido MVP.

Trap Latinos conquistó la Segunda División A tras completar una notable remontada durante la temporada (Foto: cortesía Liga CIBA).

San Miguel continúa consolidándose como una de las organizaciones con mayor proyección dentro del torneo. Hace apenas diez meses celebraba el campeonato de la Segunda División B1 y, en esta temporada, volvió a levantar un trofeo, esta vez como campeón de la Segunda División B.

El reconocimiento al MVP fue para Braylen Evan, quien marcó diferencias con su precisión en los tiros y la conexión que mantuvo con sus compañeros durante la final.

La Segunda División B1 tuvo un desenlace especial para NYA Hoopers, que finalmente consiguió el campeonato después de varias temporadas en las que estuvo cerca de alcanzar el objetivo. Uno de los principales responsables del éxito fue Zach Hardram, distinguido como MVP. Con todos estos resultados, el torneo cerró su temporada.