Por 18.º año consecutivo, líderes religiosos de Charlotte y Gastonia se unen para ofrecer un almuerzo comunitario gratuito que lleva por nombre “Un regalo de Acción de Gracias”. La jornada se realizará el jueves 26 de noviembre y busca brindar un espacio de encuentro y compañía, especialmente para quienes pasan esta fecha lejos de sus familiares o no cuentan con los recursos para preparar una cena de celebración en casa.

“Son 18 años sirviendo a la comunidad a través de este evento maravilloso que busca unir a las familias para que se den cita y celebren en comunidad. Este evento es para que todos se sientan bienvenidos y nos unamos como una familia en el Día de Acción de Gracias”, dijo el pastor Daniel (Danny) Busquets, el organizador de esta iniciativa.

Comida, música y regalos

El evento forma parte del trabajo conjunto de líderes religiosos y de la comunidad, y dueños de negocios locales, quienes se unen para ofrecer comida a más de mil personas con un platillo que tiene pavo, arroz, frijoles, ensalada de papa y panecillos, entre otros alimentos y bebidas.

Además, habrá donación de ropa, zapatos, cortes de cabello, entretenimiento para los niños, brincolines, rifas de tarjetas de regalos de restaurantes, cambio de aceite y filtro para compras en supermercados, música, espectáculos en vivo, regalos y recursos comunitarios.

También invitan a quienes quieran participar como voluntarios o donar alimentos y ropa, a contactar al pastor Danny Busquets al 704-923-7099. Se entregará certificado de labor comunitaria para aquellos que lo necesiten.

¿Cuándo y dónde será?

El almuerzo por el Día de Acción de Gracias se celebrará en el estacionamiento del Supermercado WOW, ubicado en 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052, en el horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. el jueves 26 de noviembre.