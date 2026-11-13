Muere latino atropellado en Charlotte: conductor huyó

Un hombre latino de 43 años murió tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar del accidente, ocurrido en el sur de Charlotte. La Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó que logró localizar el automóvil involucrado, un Mercedes-Benz rojo, pero continúa buscando a la persona que lo conducía.

La víctima fue identificada como Niceforo García-Rufino, de 43 años, quien falleció en el lugar del accidente.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor circulaba a una velocidad superior al límite permitido cuando atropelló al peatón.

¿Dónde fue atropellado el latino?

El accidente ocurrió el martes 10 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 8:51 p.m., en la cuadra 100 de East Arrowood Road, cerca de la intersección con Nations Ford Road, en el área de Steele Creek.

Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de CMPD, bomberos de Charlotte y paramédicos de MEDIC acudieron al lugar.

Cuando llegaron, encontraron a García-Rufino inconsciente, tendido sobre la carretera.

Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.

La policía informó que los familiares de la víctima ya fueron notificados.

¿Qué se sabe del vehículo que atropelló al peatón?

Según las autoridades, el automóvil involucrado era un Mercedes-Benz rojo que abandonó el lugar después del impacto.

El vehículo fue visto por última vez desplazándose hacia el este por East Arrowood Road, desde Nations Ford Road en dirección a South Boulevard.

Los investigadores determinaron preliminarmente que Garcia-Rufino estaba cruzando East Arrowood Road cerca de la intersección con Nations Ford Road cuando fue atropellado.

La víctima no se encontraba dentro de un cruce peatonal señalizado, de acuerdo con CMPD.

Sin embargo, las primeras investigaciones también indican que el conductor del Mercedes-Benz circulaba por encima del límite de velocidad establecido.

Las autoridades no precisaron cuánto excedía el límite permitido ni divulgaron otros detalles sobre las circunstancias del impacto.

¿La policía encontró al conductor responsable?

CMPD confirmó que el vehículo sospechoso ya fue localizado, pero el conductor que huyó del lugar todavía no ha sido encontrado.

La Unidad de Investigación de Accidentes Graves de la Policía de Charlotte-Mecklenburg está a cargo del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la persona que conducía el automóvil ni han anunciado arrestos relacionados con este incidente.

Tampoco se ha informado sobre posibles cargos penales.

La investigación permanece abierta mientras los detectives reúnen pruebas para determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar al conductor.

¿Cómo ayudar a la policía con información del accidente?

Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el atropellamiento o tenga información sobre el conductor involucrado.

Los testigos pueden comunicarse directamente con el detective D. Leung, de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves de CMPD, al:

704-432-2169, extensión 6.

También es posible proporcionar información de manera anónima mediante Charlotte Crime Stoppers:

Teléfono: 704-334-1600.

704-334-1600. Aplicación: P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers.

P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers. Internet: sitio web de Charlotte Crime Stoppers.

Para identificar el incidente, los ciudadanos pueden mencionar el número de reporte 20261110-2051-00.

CMPD indicó que divulgará información adicional a medida que avance la investigación.