ICE rompe récord de deportaciones: casi medio millón en un año

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483,200 personas durante el año fiscal 2026, la cifra más alta registrada por la agencia en sus 23 años de existencia, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el jueves 12 de noviembre.

El incremento refleja la intensificación de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien prometió realizar deportaciones masivas durante su campaña presidencial de 2024.

Sin embargo, las cifras también generan interrogantes sobre la transparencia del gobierno federal, debido a que las autoridades no divulgaron información detallada sobre los antecedentes penales de los deportados ni la metodología utilizada para contabilizar las expulsiones.

¿Cuántos inmigrantes deportó ICE en 2026?

Según los datos publicados por el DHS, ICE deportó a 483,200 personas entre el 1.º de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La cifra representa un aumento del 9 % respecto al año fiscal anterior y del 78 % en comparación con 2024.

Año fiscal Deportaciones de ICE 2024 271,480 2025 442,640 2026 483,200

El resultado de 2026 también supera las 405,090 deportaciones registradas en 2014, durante la presidencia de Barack Obama, cuando organizaciones defensoras de inmigrantes criticaron el elevado número de expulsiones.

No obstante, los expertos advierten que las estadísticas históricas deben compararse con cautela porque los criterios utilizados para contabilizar las deportaciones pueden variar.

¿Por qué aumentaron las deportaciones de inmigrantes?

El gobierno de Trump ha destinado recursos extraordinarios a fortalecer las operaciones migratorias.

Las inversiones incluyen la contratación de agentes, ampliación de centros de detención y aumento de vuelos para deportar inmigrantes.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó los resultados a las políticas del presidente.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ICE ha recibido libertad para identificar y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país”, afirmó Mullin, quien sostuvo que estas acciones buscan proteger a la población estadounidense.

Sin embargo, pese al incremento, el gobierno todavía está lejos de alcanzar su objetivo de un millón de deportaciones anuales.

Las 483,200 deportaciones reportadas equivalen aproximadamente al 48 % de esa meta.

¿Cuántos deportados tenían antecedentes penales?

Esta es una de las principales preguntas que el anuncio oficial dejó sin responder.

El DHS no especificó cuántas personas deportadas durante el año fiscal 2026 tenían condenas penales, enfrentaban cargos o habían sido detenidas exclusivamente por infracciones migratorias.

Trump había prometido concentrar sus esfuerzos en inmigrantes considerados peligrosos, pero los datos disponibles muestran un panorama más amplio.

Según información del Deportation Data Project, aproximadamente una cuarta parte de los inmigrantes deportados en julio tenía condenas penales.

Más de la mitad ni siquiera enfrentaba cargos criminales.

Estas proporciones corresponden a ese período específico y no deben interpretarse como el desglose de todas las deportaciones del año fiscal 2026.

¿Por qué los expertos cuestionan las cifras de ICE?

Durante administraciones anteriores, el DHS publicaba estadísticas mensuales sobre arrestos, detenciones y deportaciones.

ICE también mantenía un panel público con información detallada sobre sus operaciones.

Sin embargo, la publicación regular de estos datos prácticamente desapareció durante el segundo mandato de Trump.

Marc R. Rosenblum, investigador visitante del Migration Policy Institute y exfuncionario del DHS, reconoció que ICE está realizando un número récord de arrestos.

El especialista señaló que la agencia cuenta con recursos extraordinarios, ha duplicado su personal y recibe colaboración de otras instituciones policiales.

Pero advirtió que la falta de estadísticas detalladas impide evaluar adecuadamente sus operaciones.

Incluso organizaciones conservadoras favorables a mayores deportaciones han cuestionado la transparencia.

Scott Mechowski, exfuncionario de ICE y actual investigador del Oversight Project, expresó dudas sobre las cifras anunciadas.

“Muéstrenme los datos”, reclamó.

Su organización presentó una demanda para obtener información más completa sobre las deportaciones.

¿Cómo influyeron las redadas de ICE en las elecciones?

Las operaciones migratorias también han generado consecuencias políticas para la administración Trump.

Según el reporte de The Associated Press, las redadas y detenciones contribuyeron al descontento de sectores del electorado durante las elecciones intermedias de noviembre de 2026, cuando los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en Minneapolis, donde fueron desplegados más de 2,000 agentes federales.

Durante enfrentamientos relacionados con las operaciones migratorias murieron dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Tras estos acontecimientos, la administración redujo temporalmente la visibilidad de algunas operaciones, aunque los arrestos posteriormente volvieron a alcanzar niveles elevados.

El reporte también señala que las detenciones de trabajadores inmigrantes provocaron rechazo en algunas comunidades rurales tradicionalmente republicanas.

¿Qué cambiará para ICE con el nuevo Congreso?

Con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes y el Senado, se espera una supervisión más intensa de las actividades de ICE.

Los legisladores podrán solicitar documentos, convocar audiencias e investigar denuncias relacionadas con detenciones y deportaciones.

Sin embargo, el cambio de mayoría no significa que las operaciones migratorias terminarán automáticamente, especialmente porque ICE dispone de fondos extraordinarios aprobados previamente.

La discusión sobre las deportaciones continuará centrada en tres asuntos: el alcance de las facultades de ICE, el uso de recursos públicos y la transparencia de las estadísticas migratorias.

¿Es el mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos?

No. Aunque ICE reportó su cifra anual más alta desde que fue creada en 2003, Estados Unidos ha registrado números superiores en otros períodos.

Durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower, las autoridades reportaron aproximadamente 1.1 millones de expulsiones en 1954, en medio de una campaña de control migratorio dirigida principalmente contra inmigrantes mexicanos.

Sin embargo, los métodos de registro y las categorías de expulsión de aquella época no son directamente equivalentes a las estadísticas actuales de ICE.

Por tanto, el récord anunciado corresponde específicamente a los 23 años de existencia de ICE, no a toda la historia migratoria estadounidense.

Esta nota fue elaborada con información de The Associated Press (AP).