Demandan a ICE por ocultar ubicación de inmigrantes detenidos

Cuatro organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes presentaron una demanda federal contra una nueva política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que impide conocer la ubicación de miles de personas detenidas con órdenes definitivas de deportación.

La demanda, presentada el miércoles 28 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Boston, busca detener una medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones.

Según las organizaciones demandantes, más de 16,000 inmigrantes detenidos dejaron de aparecer con información sobre su ubicación en el sistema público de ICE, lo que dificulta que abogados y familiares puedan encontrarlos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de que los detenidos estén desapareciendo y defendió sus procedimientos migratorios.

¿Qué cambió ICE en su sistema de búsqueda de detenidos?

Desde 2010, abogados y familiares utilizan el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, conocido como Online Detainee Locator System, para encontrar a personas bajo custodia migratoria.

La herramienta permite consultar información sobre inmigrantes detenidos y localizar los centros donde permanecen recluidos.

Sin embargo, una política implementada en septiembre de 2026 eliminó la información sobre la ubicación de personas con órdenes definitivas de deportación.

Según la investigación de The Associated Press, ICE también instruyó a sus empleados a no revelar dónde se encuentran estos detenidos.

La medida afectaba a más de 16,000 personas de las casi 69,000 que estaban bajo custodia de ICE el mes pasado.

Las autoridades federales no han confirmado públicamente todos los detalles del cambio, pero han reconocido que priorizan las deportaciones de personas con órdenes definitivas.

Abogados denuncian dificultades para encontrar a sus clientes

La demanda sostiene que la nueva política interfiere con el trabajo de los abogados de inmigración.

Según las organizaciones, algunos profesionales no han podido localizar a sus clientes, mientras que otros necesitan invertir mucho más tiempo para determinar dónde están detenidos.

Los abogados también denunciaron dificultades al comunicarse directamente con ICE.

Entre los problemas mencionados están las largas esperas telefónicas, llamadas interrumpidas, falta de respuestas e información insuficiente.

Estas dificultades habrían provocado retrasos en la presentación de documentos judiciales, pérdida de oportunidades para iniciar acciones legales y una reducción en los casos que las organizaciones pueden aceptar.

"Nadie debería perder una oportunidad real de defender sus derechos porque el gobierno ha hecho imposible que su abogado lo encuentre", afirmó Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services.

La organización es una de las cuatro entidades demandantes.

¿Qué significa tener una orden definitiva de deportación?

Una orden definitiva de deportación significa que existe una decisión migratoria que autoriza la expulsión de una persona de Estados Unidos.

Generalmente, ocurre cuando un juez de inmigración ordena la deportación y la decisión no es apelada o se mantiene después de una apelación.

Según los datos citados en el reporte, aproximadamente 1.4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes definitivas de deportación.

Sin embargo, tener una orden definitiva no significa que una persona haya perdido automáticamente todas las opciones legales.

Dependiendo de las circunstancias, todavía podría solicitar la reapertura de su caso, cuestionar las condiciones de su detención o presentar recursos relacionados con su deportación.

También pueden existir procedimientos para impugnar una expulsión hacia determinados terceros países.

Por eso, los abogados sostienen que conocer la ubicación de sus clientes es esencial para ejercer esos derechos.

¿Qué respondió el Departamento de Seguridad Nacional?

El DHS rechazó la idea de que las personas detenidas estén siendo ocultadas o desaparecidas.

La agencia afirmó que los inmigrantes bajo custodia tienen diferentes mecanismos para comunicarse con sus familiares y representantes legales.

"Los extranjeros indocumentados detenidos tienen varias formas de comunicarse con sus familiares y abogados", indicó el DHS en una declaración difundida en respuesta a la demanda.

También defendió que las personas con órdenes definitivas de deportación deben ser expulsadas conforme a los procedimientos correspondientes.

"El proceso apropiado para un extranjero indocumentado con una orden definitiva de deportación es la expulsión, así de simple", sostuvo la agencia.

Las autoridades federales señalaron además que enfrentan numerosas órdenes judiciales que han bloqueado algunas de sus iniciativas migratorias.

No obstante, la declaración del DHS no explica cómo pueden los abogados localizar a sus clientes cuando ICE deja de divulgar la ubicación de los centros de detención.

¿Por qué las organizaciones consideran ilegal la política?

La demanda cuestiona la decisión de ICE por dos razones principales.

Primero, una posible violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act).

Las organizaciones sostienen que ICE modificó sus procedimientos sin ofrecer una explicación adecuada sobre el cambio.

Segundo, una posible violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los demandantes argumentan que impedir el acceso a información sobre la ubicación de los detenidos obstaculiza la capacidad de los abogados para asesorar a sus clientes y ofrecer servicios legales.

La demanda solicita que un juez federal bloquee la política mientras se examina su legalidad.

Hasta el momento, el texto proporcionado no informa que el tribunal haya emitido una decisión.

¿Cómo buscar a una persona detenida por ICE?

Las familias pueden intentar localizar a una persona bajo custodia migratoria mediante la herramienta oficial:

Sistema de Localización de Detenidos de ICE:

https://locator.ice.gov/odls/#/search

Generalmente, la búsqueda puede realizarse con información personal o con el número de registro migratorio, conocido como número A.

Sin embargo, debido a la política cuestionada, la ausencia de información sobre una persona con orden definitiva de deportación no significa necesariamente que haya sido liberada o deportada.

Las familias también pueden comunicarse con el abogado de inmigración de la persona detenida para evaluar qué alternativas existen para obtener información y proteger sus derechos.

Demanda podría afectar a familias inmigrantes de Carolina del Norte

La controversia tiene relevancia para las familias de Carolina del Norte cuyos seres queridos permanecen detenidos en centros migratorios de otros estados.

Los traslados entre instalaciones pueden dificultar la comunicación con familiares y abogados, especialmente cuando no existe información pública actualizada sobre la ubicación de los detenidos.

Aunque la demanda fue presentada en Massachusetts, cuestiona una política federal de ICE que podría afectar a personas detenidas en diferentes regiones del país.

El tribunal deberá determinar si la agencia puede mantener estas restricciones o si debe restablecer el acceso a la información.

Esta nota se elaboró con información de The Associated Press.