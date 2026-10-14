Nueva regla: Refugiados tienen solo 10 días para defender su estatus

La administración del presidente Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus migratorio. La nueva política entra en vigor el miércoles 14 de octubre de 2026.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten que miles de refugiados podrían enfrentar procesos de deportación después de haber huido de guerras, amenazas y persecución en sus países de origen.

El gobierno federal sostiene que el cambio busca fortalecer los controles migratorios y garantizar que el estatus de refugiado se conceda únicamente a quienes cumplen los requisitos legales.

¿Qué cambia para los refugiados en Estados Unidos?

Hasta ahora, los refugiados disponían de 30 días para responder cuando las autoridades iniciaban un procedimiento para retirarles su estatus. Con la nueva política, ese plazo se reduce a solo 10 días.

Esto significa que las personas afectadas tendrán menos tiempo para buscar representación legal, reunir documentos y presentar argumentos contra la decisión.

La medida no implica que todos los refugiados perderán automáticamente su protección. Se aplica a quienes enfrenten un procedimiento de revocación.

Según el documento gubernamental, el objetivo es reducir los posibles riesgos asociados con personas admitidas como refugiadas que no reunían los requisitos legales.

¿Cuántos refugiados podrían verse afectados?

La política no establece una cifra exacta de personas afectadas. Sin embargo, la administración Trump ya revisa los expedientes de al menos 185,000 refugiados admitidos durante el gobierno de Joe Biden que todavía tienen solicitudes de residencia permanente pendientes.

El gobierno sostiene que durante la administración anterior se debilitaron los controles de seguridad y verificación de antecedentes.

Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afirmó que la revisión busca garantizar que la protección se reserve a quienes califican legalmente.

Las organizaciones de asistencia a refugiados cuestionan las afirmaciones del gobierno sobre las supuestas deficiencias del programa.

Organizaciones advierten sobre riesgos de deportación

Global Refuge, HIAS y Church World Service criticaron la reducción del plazo para defender el estatus migratorio.

Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, recordó que estas familias atravesaron entrevistas, verificaciones de antecedentes y largos períodos de espera antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos.

La organización considera que diez días pueden resultar insuficientes para contratar un abogado, traducir documentos o conseguir pruebas desde el país del que huyeron.

HIAS advirtió que algunos refugiados podrían enfrentar la posibilidad de regresar a lugares donde corren riesgos de violencia, persecución o tortura.

Por su parte, Church World Service sostuvo que el nuevo plazo limita significativamente las oportunidades de responder antes de perder la protección.

La revocación del estatus no equivale necesariamente a una deportación inmediata, pero puede abrir la puerta a procedimientos migratorios adicionales.

Trump también limita la admisión de nuevos refugiados

La reducción del plazo forma parte de cambios más amplios en el programa estadounidense de refugiados.

En septiembre, la administración anunció planes para limitar a 17,500 las admisiones de refugiados durante 2027, con una mayoría de plazas destinadas a sudafricanos blancos.

Durante el gobierno de Biden, la meta anual de admisiones había alcanzado las 125,000 personas.

El programa de reasentamiento tiene sus bases en la Ley de Refugiados de 1980, aprobada con respaldo de ambos partidos.

¿Cuál es la diferencia entre refugiado y asilado?

Aunque ambos mecanismos protegen a personas que huyen de persecución, el estatus de refugiado y el asilo no son lo mismo.

Refugiado: solicita y obtiene protección antes de ingresar a Estados Unidos, después de pasar por un proceso de evaluación en el extranjero.

solicita y obtiene protección antes de ingresar a Estados Unidos, después de pasar por un proceso de evaluación en el extranjero. Solicitante de asilo: pide protección al llegar a la frontera o cuando ya se encuentra dentro del país.

pide protección al llegar a la frontera o cuando ya se encuentra dentro del país. Asilado: es una persona cuya solicitud de asilo ya fue aprobada en Estados Unidos.

Los refugiados admitidos legalmente pueden solicitar posteriormente la residencia permanente o green card.

La nueva reducción del plazo se refiere a procedimientos de revocación del estatus de refugiado, no a todas las solicitudes de asilo pendientes.

Esta nota se elaboró con información de la AP.