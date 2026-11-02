Asistir a una cita de "check-in" con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede terminar en la detención de una persona e incluso de familias completas. Así lo advierten abogados de inmigración de Charlotte, quienes reportan que, pese a ser constantes en presentarse a sus citas obligatorias, varias familias han terminado bajo custodia de las autoridades y siendo trasladadas a cárceles migratorias.
Este fue el caso de Francelis Escobar, su esposo Carlos Hernández y su hijo Jhon Hernández Escobar, de 20 años, quienes fueron detenidos el 9 de septiembre después de acudir juntos a una cita de chequeo (check-in) con ICE.
De trámites de rutina a detención de familias completas
No se trata de un caso aislado; Jhonny Betancourt, un venezolano de Charlotte, se presentó a su cita en las oficinas de inmigración ubicadas en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217 el martes 8 de septiembre, cuando fue detenido y trasladado al centro de detención migratorio en Irwin County.
Lo mismo ocurrió con Ydienays Domínguez Valero y su hija Zoeh de seis años. Ambas fueron detenidas el 14 de septiembre durante su cita. En menos de 72 horas fueron trasladadas a Texas y deportadas a Venezuela. En todos estos casos, los inmigrantes contaban con peticiones migratorias pendientes.
Desde hace varios meses, abogados de inmigración de Charlotte y representantes de organizaciones de defensa de inmigrantes advierten a La Noticia que cada vez se reportan más detenciones durante estas citas con ICE, conocidas como ‘check-ins’.
Esto ha cambiado la dinámica de estos encuentros. Antes, estas citas eran consideradas procedimientos rutinarios de supervisión migratoria y, después de la revisión, los inmigrantes generalmente podían regresar a sus casas. Sin embargo, desde enero de este año, abogados advierten que sus clientes fueron detenidos durante estas citas, incluso sin antecedentes penales ni órdenes de deportación pendientes. Lo mismo han contado varios parientes de familiares detenidos en estas oficinas.
¿De qué tratan las citas de “check-in”?
“Muchos no ciudadanos tienen que hacer estas citas de revisión con ICE si han tenido algún problema con oficiales de inmigración en el pasado. La mayoría de estas personas tienen una orden de deportación vieja o ya están en proceso de deportación en la corte de inmigración. Y esto es solo una obligación adicional para ellos”, explicó el abogado de inmigración Spencer Morrow.
Añadió que en estas citas, por lo general, el agente:
- Confirma los datos de contado.
- Verifica la información sobre su caso en el tribunal de inmigración.
- Le toma sus huellas dactilares.
- Programa su próximo encuentro,
- Cambia las medidas de supervisión: por ejemplo, puede pasar de un monitor en el tobillo a visitas a su hogar, aplicación para su teléfono o detención.
¿Qué pasa si no asiste a su cita de “check-in”?
“El resultado de no ir es número uno, ICE irá a buscarte. Si no vas y asistes el lunes, ellos van por ti el martes. Número dos, es que luego, cuando te presentes ante un juez de inmigración y quieras pedir una fianza, te la podrían negar y decir que, por no presentarte en tu cita con ICE, tienes un historial de no cumplir con requisitos y tendencia a esconderte del sistema. No ir jugará en tu contra y hará que el juez se pregunte: ‘¿Por qué debería confiar en ti si no cumpliste con las reglas que te hemos impuesto?’”, respondió Morrow.
El riesgo más significativo es el arresto y el envío a un centro de detención mientras se procesa la deportación. En Carolina del Norte, no existen instalaciones de detención para inmigrantes, lo que obliga a que las personas detenidas sean trasladadas a otros estados.
Recomendaciones antes de ir a su “check in”
Ante este nuevo escenario, Morrow recomienda a los inmigrantes que se presenten a sus citas con ICE que se preparen adecuadamente:
- Consultar a un abogado antes de ir a su cita y, si es posible, vaya con él o con un representante acreditado. ICE puede permitirle llevar a un familiar o miembro de la comunidad para que le interprete si lo necesita.
- Presentar todas las solicitudes de alivio migratorio que estén disponibles para su caso, como peticiones familiares, asilo, cancelación de deportación, entre otras.
- Sepa de memoria su domicilio actual y número de teléfono.
- Esté preparado para una posible solicitud de fianza, en el caso de que sea detenido.
- Organice sus documentos y explíqueselos a un familiar para que sea más rápido el proceso de presentar alivios migratorios o fianzas.
- Mantenga informado a alguien de confianza. En especial antes de ir a la cita.
- Aprenda el número de contacto de esta persona para el caso de una detención y procure notificarle a su abogado sobre esta persona y viceversa.
- Hable con su abogado sobre opciones si la fianza es negada. “Probablemente, este pueda hacer una petición de ‘habeas corpus’ y luego nuevamente solicitar una moción de fianza", comentó el abogado.
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