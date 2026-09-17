Ydienays Domínguez Valero y su hija Zoeh de seis años de edad fueron detenidas este lunes 14 de septiembre durante una cita de chequeo (check-in) en Charlotte. Desde entonces, Anderson Pirela, su esposo, no ha tenido rastro sobre su ubicación. Sin embargo, familiares informaron que ambas ya habrían sido deportadas a Venezuela.

Detenida en su cita con inmigración

En conversación con La Noticia, Anderson informó que este lunes a las 9:00 a.m. esperaba a su esposa en las afueras de la oficina de inmigración ubicada en 3411 Trade Park Ct., Charlotte, NC 28217, cuando su esposa e hija entraron a una cita de seguimiento. Pasó una hora, dos y no volvió a saber de ellas.

“Ella siempre iba a esa oficina. Entonces, pasó una hora y le escribí. Ella no responde y sentí como que algo había salido mal. De repente, ella me mandó un mensaje que decía: ‘Vete’. Luego otro que decía ‘Vete ya’. Me puse a dar vueltas por un rato y, como no salían, me fui a la casa”, dijo.

Anderson contó que comenzó a buscar información y tratar de comunicarse con alguien que pudiera ayudarlo. Mientras tanto, una vecina que figuraba como contacto de emergencia recibió una llamada de un agente de inmigración.

“Me dijo que el agente de inmigración le dijo que la habían detenido y que la iban a trasladar para Texas y que cuando estuviera allá, se iba a comunicar. Como a la hora aparece en la página de ICE que ‘estaba bajo custodia de ICE’”, explicó.

Añadió: “Como a las 11:00 p.m. ella se comunica conmigo de un número de Virginia y me dice que estaba bien, que estaba con la niña, pero que no podía hablar. Pero yo la noté como si estuviera hablando como asustada. Ella me dice que no podía hablar y me trancó la llamada. Hasta el momento no sé nada de ella”.

Hasta este jueves 17 de septiembre, Anderson no ha podido conversar nuevamente con su esposa. Sin embargo, algunos familiares de ellas le informaron que recibieron llamadas de oficiales venezolanos informándole que ella ya se encuentra en Venezuela y será trasladada a Trujillo, de donde son oriundos.

La audiencia que terminó en una orden de expulsión

La familia Domínguez Pirela emigró de Venezuela a Houston, Texas, entre 2023 y 2024. Se mudaron a Charlotte a finales de ese año. Luego de cambiar de residencia, su caso de asilo fue transferido de jurisdicción a la Corte de Inmigración de Carolina del Norte.

Según Anderson, el 9 de julio de este año Ydienays tenía una audiencia virtual en la cual estaban conectadas otras personas, pero el juez nunca llegó a atenderlos.

“El día de la corte estuvimos toda la mañana conectados, pasamos todo el día conectados y el juez nunca la atendió. Como a las 11:00 a.m. nos enviaron una notificación que decía que el juez iba a ir a almorzar y regresaría como a las 2:00 p.m. Pasó la tarde y nunca atendió. Al otro día le llegó un email al correo que decía que el juez había ordenado una orden de expulsión”, comentó.

La familia buscó ayuda para apelar la decisión. Anderson afirma que contrataron a una persona para encargarse del proceso, pero que la apelación no fue presentada y que posteriormente descubrieron que el plazo había vencido.

“Esa persona, pues, no hizo nada, prácticamente nos engañó, nos estafó”, dijo.

Esperó afuera de la oficina: su esposa y su hija de 6 años nunca salieron

“Fuimos sin miedo y lastimosamente pasó esto: las detuvieron”

A pesar de esta orden de expulsión, Ydienays continuó presentándose a sus citas de check-in en varias oportunidades. Por lo general, iba sola. Sin embargo, el viernes 11 de septiembre recibió un mensaje que le indicaba que debía presentarse nuevamente. Pero había una diferencia: le dijeron que llevara a Zoeh.

“Ella quería hacer sus cosas bien, como manda la ley. Nos pareció raro y sospechoso, pero fuimos sin miedo y lastimosamente pasó esto: las detuvieron”, añadió.

Hasta ese momento, Zoeh vivía una vida tranquila entre la escuela Sugar Creek Charter School y casa. Ahora, a Anderson le preocupa el paradero y las condiciones en las cuales se encuentran ambas.

“Quisiera escuchar sus voces, saber que están bien porque yo sé lo difícil que está ahí. Cuando yo entré a este país, estuve cinco días preso y me estaba volviendo loco, así que imagino cómo será para ellas. Quiero que le den la oportunidad de que ella se comunique con su familia porque ella tiene familia que está angustiada y quiere saber de ella”, comentó.

Agregó. “Una niña tan pequeña debería estar en la escuela estudiando, jugando con sus amigos, haciendo cosas de niños, no estar encerrada como si fuera una delincuente. No me parece justo y quiero saber si están bien”.

Hasta el cierre de esta edición, Anderson no ha hablado con Ydienays para confirmar su paradero. Sin embargo, tras hablar con algunos familiares, sospecha que ella fue deportada a Venezuela e inició una campaña en GoFundMe para cubrir posibles gastos legales y poder reubicar a su esposa y su hija en un sitio seguro. Para apoyar a esta familia, visita el siguiente enlace.