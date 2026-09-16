Con el objetivo de apoyar a dos venezolanos que atraviesan una dura situación, se prepara para un bazar solidario para apoyar a Francia Maita, una madre venezolana que enfrenta un diagnóstico de melanoma y se prepara para una cirugía, y a Juan Luis, quien recientemente fue detenido por agentes de inmigración en Charlotte.

El evento se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. en The Latin Corner. La dirección es 705 Main St., Pineville, NC 28134.

La jornada contará con música en vivo y presentación de artistas locales como Ritmo Caribe, Los Cuatro del Sabor y Gaiteros CLT, venta de comida y postres venezolanos, venta de bebidas y emprendedores locales estarán ofreciendo sus productos. Parte de sus ventas será para apoyar a Francia y Juan Luis.

Francia se prepara para una cirugía

Francia fue diagnosticada con un melanoma, un tipo de cáncer de piel, localizado en la zona cercana a la parte frontal de la oreja. Contó a La Noticia que los médicos tienen previsto extirpar entre 4 y 7 centímetros de tejido y realizar durante la misma intervención una biopsia del ganglio centinela para determinar si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos.

La cirugía está prevista para los próximos días. Posteriormente, deberá permanecer alrededor de 15 días en reposo. Debido a esta condición, desde que inició el tratamiento no puede exponerse a altas temperaturas, lo que le ha complicado trabajar. Francia es madre soltera y se dedica a preparar y vender comida venezolana. Adicionalmente, trabajaba con servicio de delivery.

“Estar 15 días sin salir a trabajar implica no tener esos ingresos, además de los gastos que vienen con la operación y el tratamiento. Pero de momento, me prohíben exponerme al sol, ya que mi piel se irrita demasiado y empeora su condición. Luego, como me van a extirpar piel de mi abdomen para ponerla en la cara, tendré que estar recuperándome y realmente necesito ayuda para estos gastos, ya que aunque el seguro cubre, hay copagos y medicamentos”, señaló.

Venezolano detenido en Charlotte

Adicionalmente, este bazar busca ayudar a Juan Luis, de origen venezolano y propietario de Q’Cool Party, quien fue detenido por agentes de inmigración el miércoles 26 de agosto cuando acudía a su cita con inmigración. Actualmente, su familia trabaja junto con un abogado para solicitar una fianza, pero los costos son muy altos.

La comunidad puede apoyar a Francia o Juan Luis asistiendo al evento y participando en las actividades de recaudación.