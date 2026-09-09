El orgullo de ser latino y la riqueza de las comunidades inmigrantes se celebran en Charlotte durante septiembre y octubre por el Mes de la Herencia Hispana. Música, arte, gastronomía, tradiciones y encuentros comunitarios forman parte de una agenda de eventos que invita a disfrutar y compartir las raíces de distintos países de Latinoamérica.
Noche latina en Huntersville
Disfruta de una noche llena de música, baile y sabor latino con presentaciones en vivo de Any Castella, Orquesta Bravo,y Rumbao Latin Dance. En el evento organizado por Carlota Talents habrá camiones de comida y vendedores de bebidas. No olvides traer tu silla o manta para relajarte al aire libre.
- Fecha: viernes 11 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Veterans Park
- Dirección: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078
- Costo: Gratis
The Journey: Recepción pública
Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Queen City Art
- Dirección: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213
- Inscripción en el siguiente enlace.
Ventanas Culturales
Obra Collective presentará Ventanas Culturales, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 10 artistas y explora diferentes perspectivas, historias y expresiones de la cultura latina. La inauguración incluirá arte, música, refrigerios y un espacio para conocer las historias detrás de las obras.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Obra Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Cuarta Fonda Chilena en Charlotte
La Asociación Chilena de Carolina del Norte realizará una celebración por las Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre). El evento contará con un espectáculo folclórico, concursos y clases de cueca, rifas, subastas, comida típica chilena y mucho más.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210
- Costo: $10 por adulto. Niños $3. Menores de cuatro años entran gratis.
Festival de Culturas en Cornelius
Vive una tarde llena de diversidad cultural en la segunda edición del Festival de Culturas de Cornelius. Habrá comida, arte, presentaciones en vivo y exhibiciones culturales que celebran la riqueza de las comunidades de Cornelius y sus alrededores.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Cain Park
- Dirección: 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031
- Costo: Gratis
Celebra la Independencia de México en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la independencia de México. Podrás conectar con esta comunidad, conocer su cultura, disfrutar de música y mariachi, danzas, arte, juegos tradicionales y organizaciones comunitarias locales.
- Fecha: domingo 13 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Conoce la cultura de El Salvador, Costa Rica y Guatemala
Como lo ha hecho en los últimos 12 años, Fiestas Patrias, celebrará la independencia de países latinos como El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es una oportunidad para conocer las tradiciones y el arte de estas culturas.
- El Salvador
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
- Costa Rica
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
- Guatemala
- Fecha: domingo 20 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Encuentro mensual para adolescentes
ImaginOn invita a adolescentes a su encuentro mensual DIP IN, con música, juegos, comida y la oportunidad de conocer a otros jóvenes y descubrir recursos de la biblioteca. En esta edición también celebrarán el inicio del Mes de la Herencia Hispana.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
Voces que Transforman Charlotte
En el marco de Welcoming Week y el Mes de la Herencia Hispana, HabilidadX realizará una noche de historias, encuentros y comunidad junto a autores de la antología bilingüe Voces que Transforman Charlotte. Durante el evento, algunos de los autores compartirán fragmentos de sus obras y hablarán sobre cómo nació este proyecto colectivo que reúne experiencias de personas que viven y aportan a Charlotte.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace
Espacio para celebrar la resiliencia de inmigrantes
La comunidad inmigrante de Charlotte está invitada a celebrar su resiliencia durante este encuentro comunitario. El evento incluirá la presentación de un mural que celebra la historia de la comunidad inmigrante latina, recursos para personas afectadas por políticas o sentimientos antiinmigrantes y comida gratis.
- Fecha: viernes 18 de septiembre
- Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Sabores de Oaxaca
- Dirección: 3654 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Conversación: Nuestros Sabores
La revista digital Vozes llevará a cabo el decente Here to Stay: Conversaciones (Nuestros Sabores). En esta oportunidad se para explorar la conexión de los latinos con sus recetas, aquellos platillos que transportan a las tradiciones familiares, los países de origen, la familia, memoria e identidad.
- Fecha: sábado 18 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts en Camp North End
- Dirección: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.
Fiesta en el museo Mint para niños
El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Gala de los Premios Excelente 2026
Celebra los logros alcanzados por latinos destacados en los negocios, estudios y servicio a la comunidad con la gala más importante de la comunidad latina en Carolina del Norte. Se trata de los Latin American Excelente Awards 2026. Un evento organizado por La Noticia desde hace 28 años.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: a partir de las 6:00 p.m
- Lugar: Sterling Events Venue by La Noticia
- Dirección: 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205
- Costo: $150. Incluye una recepción de gala, una cena gourmet, presentación artística durante la cena, entrega de reconocimientos a los ganadores y la posibilidad de bailar y disfrutar de todo el evento. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.
Festival Internacional en la UNC Charlotte
Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)
- Dirección: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223
- Costo: Gratis
Festival Latino en Gastonia
Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Wow Supermarket
- Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Voces de Charlotte
A un año de la Operación Charlotte’s Web, este encuentro reunirá a la comunidad para reflexionar sobre su impacto en las familias inmigrantes, con historias, entrevistas y presentaciones de periodistas y miembros de la comunidad. El evento será bilingüe y ofrecerá un espacio para compartir experiencias e información.
- Fecha: jueves 1.° de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Sterling Events Venue by La Noticia
- Dirección: 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace.
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar de su quinto Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: Gratis
Clase de tango y folklore argentino
Casa Argentina invita a la comunidad a disfrutar de una clase de tango y aprender pasos del folklore argentino, en un encuentro para conocer y celebrar estas tradiciones durante el Mes de la Herencia Hispana.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: The Dance Loft
- Dirección: 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217
- Costo: $15 por ambas clases y $10 por cada uno. Visita el siguiente enlace para más información.
Búsqueda del tesoro por el Mes de la Herencia Hispana
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países hispanos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Ecos latinos
Soto's Entertainment y Laticana Productions presentan Ecos Latinos, una celebración elegante e íntima de la cultura latina para cerrar el Mes de la Herencia Hispana. El evento combinará música, entretenimiento multicultural y presentaciones de artistas de Charlotte en un ambiente pensado para reunir a la comunidad.
- Fecha: viernes 16 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: The Long Room
- Dirección: 1111 Central Ave., Suite 230, Charlotte, NC 28204
- Costo: $30. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.