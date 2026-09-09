El orgullo de ser latino y la riqueza de las comunidades inmigrantes se celebran en Charlotte durante septiembre y octubre por el Mes de la Herencia Hispana. Música, arte, gastronomía, tradiciones y encuentros comunitarios forman parte de una agenda de eventos que invita a disfrutar y compartir las raíces de distintos países de Latinoamérica.

Noche latina en Huntersville Disfruta de una noche llena de música, baile y sabor latino con presentaciones en vivo de Any Castella, Orquesta Bravo,y Rumbao Latin Dance. En el evento organizado por Carlota Talents habrá camiones de comida y vendedores de bebidas. No olvides traer tu silla o manta para relajarte al aire libre. Fecha : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Veterans Park

: Veterans Park Dirección : 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078

: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: Gratis

The Journey: Recepción pública Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Queen City Art

: Queen City Art Dirección : 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213

: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213 Inscripción en el siguiente enlace.

Ventanas Culturales Obra Collective presentará Ventanas Culturales, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 10 artistas y explora diferentes perspectivas, historias y expresiones de la cultura latina. La inauguración incluirá arte, música, refrigerios y un espacio para conocer las historias detrás de las obras. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Obra Collective

: Obra Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Cuarta Fonda Chilena en Charlotte La Asociación Chilena de Carolina del Norte realizará una celebración por las Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre). El evento contará con un espectáculo folclórico, concursos y clases de cueca, rifas, subastas, comida típica chilena y mucho más. Fecha: sábado 12 de septiembre

sábado 12 de septiembre Hora: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

4:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210

1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210 Costo: $10 por adulto. Niños $3. Menores de cuatro años entran gratis.

Festival de Culturas en Cornelius Vive una tarde llena de diversidad cultural en la segunda edición del Festival de Culturas de Cornelius. Habrá comida, arte, presentaciones en vivo y exhibiciones culturales que celebran la riqueza de las comunidades de Cornelius y sus alrededores. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Cain Park

: Cain Park Dirección : 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031

: 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031 Costo: Gratis

Celebra la Independencia de México en Charlotte Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la independencia de México. Podrás conectar con esta comunidad, conocer su cultura, disfrutar de música y mariachi, danzas, arte, juegos tradicionales y organizaciones comunitarias locales. Fecha : domingo 13 de septiembre

: domingo 13 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Conoce la cultura de El Salvador, Costa Rica y Guatemala Como lo ha hecho en los últimos 12 años, Fiestas Patrias, celebrará la independencia de países latinos como El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es una oportunidad para conocer las tradiciones y el arte de estas culturas. El Salvador

Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217 Costa Rica

Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217 Guatemala

Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Encuentro mensual para adolescentes ImaginOn invita a adolescentes a su encuentro mensual DIP IN, con música, juegos, comida y la oportunidad de conocer a otros jóvenes y descubrir recursos de la biblioteca. En esta edición también celebrarán el inicio del Mes de la Herencia Hispana. Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Voces que Transforman Charlotte En el marco de Welcoming Week y el Mes de la Herencia Hispana, HabilidadX realizará una noche de historias, encuentros y comunidad junto a autores de la antología bilingüe Voces que Transforman Charlotte. Durante el evento, algunos de los autores compartirán fragmentos de sus obras y hablarán sobre cómo nació este proyecto colectivo que reúne experiencias de personas que viven y aportan a Charlotte. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace

Espacio para celebrar la resiliencia de inmigrantes La comunidad inmigrante de Charlotte está invitada a celebrar su resiliencia durante este encuentro comunitario. El evento incluirá la presentación de un mural que celebra la historia de la comunidad inmigrante latina, recursos para personas afectadas por políticas o sentimientos antiinmigrantes y comida gratis. Fecha : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre Hora : 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Sabores de Oaxaca

: Sabores de Oaxaca Dirección: 3654 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Conversación: Nuestros Sabores La revista digital Vozes llevará a cabo el decente Here to Stay: Conversaciones (Nuestros Sabores). En esta oportunidad se para explorar la conexión de los latinos con sus recetas, aquellos platillos que transportan a las tradiciones familiares, los países de origen, la familia, memoria e identidad. Fecha : sábado 18 de septiembre

: sábado 18 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Goodyear Arts en Camp North End

: Goodyear Arts en Camp North End Dirección : 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206

: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206 Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.

Fiesta en el museo Mint para niños El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph

: Mint Museum Randolph Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Gala de los Premios Excelente 2026 Celebra los logros alcanzados por latinos destacados en los negocios, estudios y servicio a la comunidad con la gala más importante de la comunidad latina en Carolina del Norte. Se trata de los Latin American Excelente Awards 2026. Un evento organizado por La Noticia desde hace 28 años. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : a partir de las 6:00 p.m

: a partir de las 6:00 p.m Lugar : Sterling Events Venue by La Noticia

: Sterling Events Venue by La Noticia Dirección : 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205 Costo: $150. Incluye una recepción de gala, una cena gourmet, presentación artística durante la cena, entrega de reconocimientos a los ganadores y la posibilidad de bailar y disfrutar de todo el evento. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.

Festival Internacional en la UNC Charlotte Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)

: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center) Dirección : 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223

: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223 Costo: Gratis

Festival Latino en Gastonia Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Lugar : Wow Supermarket

: Wow Supermarket Dirección : 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis

Voces de Charlotte A un año de la Operación Charlotte’s Web, este encuentro reunirá a la comunidad para reflexionar sobre su impacto en las familias inmigrantes, con historias, entrevistas y presentaciones de periodistas y miembros de la comunidad. El evento será bilingüe y ofrecerá un espacio para compartir experiencias e información. Fecha : jueves 1.° de octubre

: jueves 1.° de octubre Hora : 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Sterling Events Venue by La Noticia

: Sterling Events Venue by La Noticia Dirección : 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace.

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar de su quinto Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: Gratis

Clase de tango y folklore argentino Casa Argentina invita a la comunidad a disfrutar de una clase de tango y aprender pasos del folklore argentino, en un encuentro para conocer y celebrar estas tradiciones durante el Mes de la Herencia Hispana. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : The Dance Loft

: The Dance Loft Dirección : 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217

: 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217 Costo: $15 por ambas clases y $10 por cada uno. Visita el siguiente enlace para más información.

Búsqueda del tesoro por el Mes de la Herencia Hispana ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países hispanos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen. Fecha : todos los días, hasta el 15 de octubre

: todos los días, hasta el 15 de octubre Hora : todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)

: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado) Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis