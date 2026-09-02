El parque temático Land of Oz (Tierra de Oz) está programado para abrir en varias fechas justo antes de que se despida el verano en Carolina del Norte, ofreciendo a los visitantes una experiencia mágica que no se pueden perder.

Como es tradición, las instalaciones ubicadas en Beech Mountain estarán disponibles para celebrar el Festival de Otoño de Oz (Autumn at Oz, en inglés).

¿Qué disfrutar en el Festival del Otoño en la Tierra de Oz?

Se trata de un evento repartido en tres fines de semana (de tres días cada uno), en los que los asistentes emprenden un viaje de fantasía por el mundo de una de las historias más icónicas de la literatura y el cine. A través de este recorrido inmersivo, los visitantes reviven la aventura junto a sus personajes favoritos de la película clásica de 1939.

Dorothy y la tía Em en Kansas, el León Cobarde en su bosque, el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata, los Munchkins, los Monos Voladores en el Castillo de la Bruja y Toto estarán disponibles para tomarse una foto. Será una experiencia inmersiva que incluye el final de un viaje en la mágica Ciudad Esmeralda.

Al terminar el recorrido, también tendrás opciones de compras de artesanías, deliciosas opciones de comidas y bebidas y ocho espectáculos en vivo en todo el parque. Tampoco te pierdas una foto en la plataforma de observación Over the Rainbow que ofrece el parque temático Mago de OZ.

Las actividades han sido diseñadas para ser accesible para todas las edades y habilidades, lo que lo convierte en una experiencia única para crear recuerdos inolvidables con amigos y familiares.

Autumn at Oz 2026: Todo lo que debes saber para visitar el parque del Mago de Oz en Carolina del Norte (Foto: beechmtn /AdobeStock).

¿Cuándo disfrutar del parque temático "Mago de Oz en Carolina del Norte?

Las fechas anunciadas durante el verano permitirán a los visitantes planificar su visita con anticipación y elegir los días que mejor se adapten a sus planes de viaje.

Los días reservados son:

11 al 13 de septiembre,

18 al 20 de septiembre y

25 al 27 de septiembre.

Eso quiere decir que algunos fines de semana habrá una mezcla entre el cierre del clima cálido y soleado del verano, y el inicio del otoño, que refrescará el ambiente para los visitantes.

¿Cuánto costarán las entradas del Festival?

El costo de la entrada general es de $70.00 + impuestos y tarifas de procesamiento.

(Incluye estacionamiento, autobús shuttle hacia/desde el parque, espectáculos en vivo y la experiencia completa por el camino de ladrillos amarillos).

Los niños menores de 2 años entran gratis.

Otros datos de interés:

El estacionamiento para Autumn at Oz 2026 se encuentra en Beech Mountain Resort (1007 Beech Mountain Parkway, Beech Mountain, NC 28604). Desde allí, se aborda el transporte oficial (shuttle) hacia la entrada del parque.

se encuentra en (1007 Beech Mountain Parkway, Beech Mountain, NC 28604). Desde allí, se aborda el transporte oficial (shuttle) hacia la entrada del parque. Está prohibido el ingreso de: Armas de cualquier tipo. Objetos o juguetes que parezcan armas de fuego o armas. Marihuana (incluidos los productos enriquecidos con marihuana) o cualquier sustancia ilegal. Fuegos artificiales u otros objetos igualmente explosivos y/o inflamables. Bocinas, silbatos, megáfonos o matracas artificiales. Dispositivos recreativos como drones, juguetes de control remoto, patinetas, bicicletas, etc.



¿Cada cuánto tiempo abre el parque temático Mago de Oz en Carolina del Norte?

Tierra de Oz era un parque temático activo entre 1970 y 1980. Llevó a más de 400,000 visitantes a una experiencia teatral inmersiva del viaje de Dorothy; pero cerró sus puertas definitivamente después de la temporada de 1980. En los años siguientes, el teatro y las tiendas de regalos de Emerald City junto con el paseo en globo fueron demolidos y se construiría una urbanización en la propiedad.

La buena noticia es que la mayor parte del parque se salvó, incluidos Yellow Brick Road y Kansas Farm. En 1988, por iniciativa de los empleados originales, terminó abriendo de nuevo el 4 de julio de 1991. En 1993, el Festival de Otoño en Oz se convirtió en una tradición anual que todavía se mantiene, así como otros eventos programados.