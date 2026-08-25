Con música, baile y un lleno total, la Asociación Colombiana en Charlotte celebró los 10 años del programa “Póngale Vida a sus Años”.

La iniciativa ofrece espacios de recreación, convivencia y bienestar para más de 400 adultos mayores de diversas nacionalidades en la comunidad.

La celebración se realizó el viernes 21 de agosto en Sterling Events Venue by La Noticia, en Charlotte.

En el transcurso de la velada, los asistentes disfrutaron de música en vivo, presentaciones de danza, baile, comida, bebidas y diferentes actividades.

El encuentro también sirvió para celebrar una década de acompañamiento a adultos mayores y reconocer la importancia de mantenerlos activos y conectados con la comunidad.

Póngale Vida a sus Años: Una década apoyando a adultos mayores

“Póngale Vida a sus Años” nació como un programa recreacional de la Asociación Colombiana en Charlotte.

Durante sus 10 años de trayectoria, la iniciativa ha creado oportunidades para que adultos mayores compartan, se diviertan y fortalezcan sus relaciones sociales.

Actualmente, el programa beneficia a más de 400 personas de distintas nacionalidades, ampliando su alcance más allá de la comunidad colombiana.

La celebración de aniversario reunió a participantes, familiares y miembros de la comunidad en un ambiente festivo.

Música y baile para celebrar

Uno de los principales componentes de la celebración fue la música. El público disfrutó de presentaciones en vivo y grupos de danza, además de espacios para bailar y compartir.

Los asistentes también pudieron disfrutar de comida y bebidas durante la celebración.

El evento tuvo como escenario Sterling Events Venue by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Road, en Charlotte.

La asistencia llenó el lugar y convirtió el aniversario en una celebración comunitaria de los adultos mayores. Aquí las imágenes: