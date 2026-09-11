Charlotte se prepara para reconocer a quienes, con su trabajo, esfuerzo y trayectoria, han dejado huella en la comunidad. En pocos días se celebrará la gala de los Latin American Excelente Awards 2026, una iniciativa de La Noticia que llega este año en el marco de su 28.º aniversario.

Desde su creación, estos premios han reconocido a latinos destacados de la comunidad de las Carolinas. Además, a través de la Fundación La Noticia, se han otorgado becas a casi 100 estudiantes, muchos de los cuales ya son profesionales y otros están próximos a culminar sus estudios.

Premios Excelente 2026: Conoce a los ganadores

Isabella Obregón Del Águila: Estudiante del año De raíces guatemaltecas, estudia biología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y se prepara para seguir una carrera en medicina. Ha participado en investigaciones y su meta es convertirse en doctora e investigadora especializada en la salud femenina.

Irlanda Ruiz: Persona de servicio a la comunidad del año Originaria de Puerto Rico, es fundadora y directora ejecutiva de HABILIDADX. Durante casi tres décadas ha trabajado en favor de las personas con discapacidad y de las familias latinas. En 2024, impulsó la creación de la Coalición para el Avance de los Latinos con Discapacidades (CALD). Su trabajo ha impactado a cerca de 1,000 personas mediante iniciativas comunitarias.

Greg Asciutto: Persona no latina más solidaria con la comunidad latina del año Originario de Carolina del Norte, es director ejecutivo de CharlotteEAST y cuenta con una amplia trayectoria en educación y liderazgo comunitario. Durante una década fue maestro del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS). Desde CharlotteEAST, impulsa la revitalización de vecindarios en el este de la ciudad, una zona con una creciente presencia de latinos.

Yvonne Farfán: Mujer de negocios del año Originaria de México, es una emprendedora, conferencista internacional y directora ejecutiva de tres empresas: RentMeUSA Inc., UniMujeres Inc. e Yvonne Farfán Finanzas. Tiene 26 años desarrollando negocios y ha creado oportunidades de crecimiento económico para familias y emprendedores, especialmente latinas.

Giovani González: Hombre de negocios del año De raíces puertorriqueñas, es fundador de The Social Rook, una agencia de mercadeo digital con sede en Charlotte. Cuenta con un equipo de 14 personas que ayuda a empresas emergentes, organizaciones sin fines de lucro y marcas globales a crecer. Además, creó la Beca González para apoyar a estudiantes universitarios de primera generación.

Fecha, hora y lugar

Los Premios Excelente 2026 serán entregados durante un evento de gala que se llevará a cabo el 19 de septiembre en el salón Sterling by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205.

El costo de ingreso al evento es de $200, más impuestos. Incluye una recepción con champaña y vino, una cena gourmet, disfrutar de presentaciones artísticas, de la entrega de los premios, de una pista de baile y de un espacio de conexión con líderes locales. Para comprar tu boleto, visita: excelenteawards.com, este será escaneado el día del evento.

Código de vestimenta y horarios de la gala

El evento comienza a las 6:00 p.m. con el registro de los participantes. Recordar estar a tiempo y que es una gala, por lo tanto, el código de vestimenta es formal y elegante (hombres con esmoquin y mujeres con vestido largo). Para conocer más sobre cómo brillar en este evento con tu vestimenta, visita el siguiente enlace.