Una temporada como periodista, una década como maestro y su experiencia creciendo entre pequeños negocios marcaron el camino de Greg Asciutto hacia el trabajo comunitario. Hoy, como director ejecutivo de CharlotteEAST, ha apoyado la construcción de la zona este de Charlotte, un área con una creciente comunidad latina.

Del periodismo a las aulas de clase

Asciutto es de Albemarle, Carolina del Norte, donde sus padres eran dueños de pequeños negocios. Su madre tenía un salón de belleza y su padre vendía ropa. Cuenta que esto le ayudó a entender que la realidad de la lucha de los comerciantes es la misma: mantenerse a flote en tiempos de crisis.

Después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Los Ángeles para estudiar periodismo en la Universidad del Sur de California (USC), donde enfocó sus estudios en política latinoamericana y pobreza urbana.

“Cuando me mudé, fui lanzado al centro de una ciudad con muchísima diversidad. Viví durante cuatro años con una familia de Venezuela que prácticamente me acogió y me apoyó económicamente, dándome un techo. Allí escribí muchas historias sobre la falta de vivienda y la pobreza urbana. Pero me cansé de esos temas y creía que la educación era la clave para la movilidad social y para aliviar la pobreza”, dijo a La Noticia.

A partir de esa experiencia, Greg cuenta que regresó a Carolina del Norte en el 2014 con el propósito de lograr cambios desde las aulas de clase. Comenzó a enseñar inglés en Garinger High School, donde cuenta que al poco tiempo “se enamoró de la enseñanza”.

Comprometido con los estudiantes y el este de Charlotte

Su trabajo como maestro le permitió conocer las dificultades que enfrentaban sus estudiantes más allá del salón de clases.

“Como maestro, aprendí muchísimo sobre la importancia de la comunidad. La escuela no termina una vez que se cierra la puerta del salón de clases, especialmente cuando estás en un lugar donde conoces dónde van a cortarse el cabello, dónde compran sus alimentos, cuáles son sus necesidades y qué necesitan para asegurarse de poder pagar la renta ese mes”, describió.

Añadió: “Si los estudiantes no tienen cubiertas sus necesidades básicas, alimentos, vivienda, padres con empleo y un entorno estable, se vuelve muy difícil que tengan éxito académico”.

En el 2018, Greg fue reconocido como Maestro del Año del Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS) y Educador Mentor del Año de la Ciudad de Charlotte en el 2023. Su compromiso con los estudiantes lo llevó a involucrarse con políticas educativas en el este de Charlotte.

En 2020, mientras continuaba enseñando, comenzó a colaborar como voluntario con CharlotteEAST, una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de la comunidad del este de la ciudad, una zona en donde viven y trabajan miles de familias latinas.

Para el 2022, Greg pasó de ser un voluntario a convertirse en presidente de la junta directiva. Después de combinar durante varios años la enseñanza con su trabajo en CharlotteEAST, en 2024 dejó el salón de clases y asumió como director ejecutivo de la organización. Desde esa posición, su trabajo comenzó a ampliarse de la educación al desarrollo económico y al apoyo a pequeños negocios.

Apoyo de inmigrantes durante Charlotte Web

El cambio le permitió dedicarse a tiempo completo al desarrollo comunitario y entender las dificultades que enfrentan los dueños de negocios, incluyendo latinos. En el este de Charlotte existen 400 negocios independientes, de los cuales el 70 % pertenece a inmigrantes de primera y segunda generación.

“Todos los dueños de negocios enfrentan dificultades como los pagos de las nóminas, el alquiler, cómo expandirse, conseguir clientes, dedicar tiempo a las familias… Pero los inmigrantes enfrentan también el desafío de cómo enfrentar al gobierno federal cuando viene a llevarse a mis clientes, a mis empleados e incluso potencialmente a mí. Ese es un nivel completamente diferente de preocupación”, indicó.

En noviembre de 2025, durante el mayor operativo migratorio de Carolina del Norte (Charlotte Web), el este fue una de las zonas más afectadas. La disminución de clientes redujo el movimiento económico en algunos sectores. Ante esto, Asciutto utilizó las redes de CharlotteEAST para promover los negocios locales y ayudar a mantener el dinero circulando en negocios propiedad de dueños inmigrantes.

“Durante ese tiempo hubo mucha visibilidad hacia nosotros y la usamos para promover estos negocios. Atraer a personas para apoyar el este. Involucrar a la comunidad en apoyar a quienes estaban sufriendo por la operación. Mantener vivo el comercio en medio de las dificultades”, contó.

Añadió: “La resiliencia de estos negocios se pudo ver en este tiempo. Había menos dinero para gastar en la comunidad, pero aun así no cerraron negocios. Los dueños ajustaron horarios y cambiaron algunas cosas, pero se mantuvieron adelante, aun sin apoyo gubernamental o del sector privado. Además, tenemos 18 pequeños negocios que han abierto este año”.

Ganador de Excelente 2026

Hoy, nueve meses después y con menos de dos años liderando en CharlotteEAST, Greg explicó que su trabajo le ha permitido apoyar entre 125 y 150 negocios en el este de la ciudad. Destaca que una de las transformaciones que más ha visto en este tiempo es el crecimiento de los hijos de inmigrantes y de jóvenes latinos que están asumiendo posiciones de liderazgo o abren nuevos negocios. Así como su contribución en el este de Charlotte.

“Las comunidades inmigrantes, que en su mayoría son latinas, han sido las que han mantenido viva nuestra economía cuando realmente no hemos tenido mucho más para mantenerla a flote. Han sido las tiendas, las taquerías, las tiendas de vestidos, los salones de belleza que continúan haciendo circular el dinero por nuestra comunidad, mantienen nuestras calles vivas y mantienen la música sonando”, expresó.

Greg Asciutto es ganador de los Premios Excelente 2026 en la categoría Persona no latina más solidaria con la comunidad latina del año. Este premio será entregado durante un evento de gala que se llevará a cabo el 19 de septiembre en el salón Sterling by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205.

El evento inicia a partir de las 6:00 p.m. Para adquirir tu boleto y más información, visita: excelenteawards.com.

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