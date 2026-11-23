Los organizadores del tradicional desfile de Acción de Gracias de Charlotte anunciaron la cancelación de su edición número 80 debido al pronóstico de fuertes vientos, ráfagas peligrosas, lluvia y bajas temperaturas. El evento estaba programado para el miércoles 25 de noviembre, pero será reemplazado por una celebración televisada en vivo.

Charlotte Center City Partners confirmó este lunes 23 de noviembre que el Novant Health Thanksgiving Eve Parade 2026 no se realizará de manera presencial por razones de seguridad.

La decisión busca proteger a los espectadores, participantes, voluntarios y trabajadores encargados de organizar uno de los eventos más tradicionales de la ciudad.

Los organizadores también informaron que todas las personas que compraron boletos recibirán un reembolso completo de manera automática.

¿Por qué cancelaron el desfile de Acción de Gracias en Charlotte?

La cancelación responde al deterioro de las condiciones meteorológicas previstas para el miércoles 25 de noviembre.

Según Charlotte Center City Partners, el pronóstico indica la posibilidad de vientos fuertes, ráfagas peligrosas, lluvia y bajas temperaturas, factores que representan riesgos para quienes participan en el desfile.

Michael Smith, director ejecutivo de Charlotte Center City Partners, expresó su decepción por la decisión.

“Compartimos la profunda decepción que todos sienten por esta cancelación”, señaló Smith.

El directivo explicó que las condiciones meteorológicas previstas representan un peligro para los asistentes y las personas involucradas en la organización.

Además, decenas de grupos que tenían previsto participar en el desfile ya habían cancelado su presencia debido al pronóstico.

¿Qué riesgos representan los fuertes vientos para el desfile?

El Novant Health Thanksgiving Eve Parade reúne tradicionalmente carrozas, globos gigantes, bailarines, artistas y otras agrupaciones que recorren las calles del centro de Charlotte.

Sin embargo, las ráfagas intensas pueden crear condiciones especialmente peligrosas para las estructuras de gran tamaño.

Robert Krumbine, director creativo de Charlotte Center City Partners y productor ejecutivo del desfile, explicó que normalmente el evento se realiza incluso cuando llueve.

“Producimos el desfile de Acción de Gracias de Novant Health con lluvia o con sol”, afirmó.

No obstante, aclaró que este año presenta circunstancias excepcionales.

Según Krumbine, los fuertes vientos podrían poner en peligro a los participantes, los globos gigantes, las carrozas, los artistas y los trabajadores que utilizan maquinaria pesada para montar y desmontar las instalaciones.

Por estas razones, los organizadores, patrocinadores y colaboradores coincidieron en que cancelar el evento era la decisión más prudente.

¿Qué pasará con los boletos comprados para el desfile?

Charlotte Center City Partners informó que todos los boletos adquiridos para el desfile serán reembolsados en su totalidad.

El proceso será automático, por lo que los compradores no tendrán que presentar una solicitud para recibir la devolución. Aunque no se especificó cuánto tiempo tardarán los reembolsos en reflejarse en las cuentas de los compradores.

¿Habrá alguna celebración de Acción de Gracias en Charlotte?

Aunque el desfile presencial fue cancelado, los organizadores prepararon una alternativa para celebrar su aniversario número 80.

Se trata de un programa especial de televisión en vivo que incluirá presentaciones artísticas y recuerdos de las ocho décadas de historia del desfile en la cadena local WCCB. La transmisión contará con nuevas presentaciones de varios bailarines y artistas que originalmente participarían en el desfile.

También incluirá momentos destacados de celebraciones anteriores, como parte del homenaje a los 80 años de esta tradición de Charlotte.

Los organizadores invitaron a la comunidad a disfrutar del programa desde sus hogares.

Charlotte Center City Partners reiteró que la cancelación fue una medida excepcional, motivada por la seguridad de los asistentes y participantes.