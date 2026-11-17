Autoridades de salud de Carolina del Norte investigan un posible caso de sarampión en un niño del condado de Catawba y advierten que personas que visitaron una iglesia católica en Hickory y una clínica pediátrica en Conover podrían haber estado expuestas al virus. Aunque las pruebas de confirmación siguen pendientes, recomiendan revisar el estado de vacunación y vigilar la aparición de síntomas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) y Salud Pública del condado de Catawba anunciaron la investigación como medida preventiva para proteger a la comunidad.

Las autoridades aclararon que todavía no se ha confirmado que el menor tenga sarampión. Sin embargo, decidieron divulgar los lugares y horarios de posible exposición para que las personas que estuvieron allí puedan tomar precauciones.

Por razones de privacidad, no se proporcionarán detalles adicionales sobre el niño ni su familia.

¿Dónde pudo haber exposición al sarampión en Carolina del Norte?

Las autoridades identificaron dos lugares del condado de Catawba donde algunas personas podrían haber estado expuestas al virus.

Lugar Fecha Horario de posible exposición Iglesia Católica St. Aloysius, 921 2nd St. NE, Hickory, NC 28601 1.º de noviembre 6:30 p.m. a 10:00 p.m. Unifour Pediatrics PA, 3411 Graystone Place, Conover, NC 28613 5 de noviembre 2:30 p.m. a 5:00 p.m.

Las personas que estuvieron en estos establecimientos durante los horarios señalados deben verificar si cuentan con protección contra el sarampión y estar atentas a posibles síntomas.

Haber visitado estos lugares no significa necesariamente que una persona se haya contagiado. Se trata de una advertencia preventiva mientras continúa la investigación.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y mediante el contacto directo entre personas.

Según el NCDHHS, el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado un espacio.

Los síntomas generalmente aparecen entre 7 y 14 días después de la exposición, aunque pueden tardar hasta 21 días.

Entre las principales señales se encuentran:

Fiebre alta, que puede superar los 104 °F (40 °C).

Tos persistente.

Secreción nasal.

Ojos rojos y llorosos.

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik.

Sarpullido rojizo que generalmente comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

El sarampión también puede provocar complicaciones graves, como neumonía, diarrea, encefalitis e inmunosupresión.

Las autoridades recuerdan que solo un profesional médico puede diagnosticar la enfermedad, debido a que sus síntomas pueden confundirse con otras infecciones.

¿Qué hacer si estuvo en alguno de los lugares señalados?

El NCDHHS recomienda que quienes pudieron haber estado expuestos revisen sus registros de vacunación y vigilen su salud durante los 21 días posteriores a la posible exposición.

Si aparecen síntomas, las autoridades aconsejan:

Comunicarse inmediatamente con un médico o departamento de salud local. Evitar el contacto con otras personas para reducir el riesgo de transmisión. Llamar antes de acudir a un consultorio o sala de emergencias, de modo que el personal pueda adoptar medidas de prevención. Seguir las indicaciones médicas sobre la necesidad de realizar pruebas.

El departamento estatal explicó que las pruebas de laboratorio se recomiendan para personas que hayan estado expuestas y desarrollen síntomas compatibles con sarampión, como fiebre y sarpullido.

Las personas que no estén seguras de su inmunidad pueden consultar la herramienta de verificación disponible a través del NCDHHS.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas de un año de edad o más que no estén vacunadas reciban la vacuna triple viral, conocida como MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

También recomiendan una dosis a los bebés de entre 6 y 11 meses que viajarán internacionalmente o a zonas con brotes activos, de acuerdo con las indicaciones sanitarias aplicables.

La vacuna es una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad y reducir su propagación.

Las familias pueden consultar con sus proveedores médicos o departamentos de salud locales para conocer dónde recibirla.

Además, los niños que cumplen los requisitos del programa federal Vaccines for Children (Vacunas para Niños) pueden obtener vacunas mediante proveedores inscritos.

Durante 2026 se han confirmado más de 5,400 casos de sarampión en Estados Unidos. En Carolina del Norte se notificaron 24 casos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Las autoridades señalan que el país atraviesa el mayor número de casos reportados desde que comenzó a utilizarse ampliamente la segunda dosis de la vacuna triple viral a principios de la década de 1990.