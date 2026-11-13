Con la llegada del Día de Acción de Gracias 2026, diferentes organizaciones, iglesias y negocios de Charlotte y sus alrededores preparan actividades para las familias. La agenda incluye entregas gratuitas de pavos y alimentos, comidas comunitarias, talleres para niños y celebraciones tradicionales como el desfile anual. Conozca las fechas, horarios, lugares y requisitos para participar en estos eventos.

Crea un pavo de Acción de Gracias Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un pavo de acción de gracias con materiales como palitos de madera. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 14 de noviembre

: sábado 14 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Actualmente, cuentan con una campaña para recolectar y regalar alimentos para que las familias puedan tener un platillo de comida para el Día de Acción de Gracias Fecha : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208 Fecha : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Taller de manualidades: tarjetas de gratitud Los jóvenes de 9 a 12 años podrán participar en un programa creativo para elaborar tarjetas de agradecimiento hechas a mano. Combinarán escritura creativa, manualidades y arte para crear mensajes especiales para familiares, amigos y otras personas importantes en sus vidas. Los materiales serán proporcionados; solo deben llevar su creatividad. Fecha : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Debe inscribirse, a través del siguiente enlace.

Entrega gratuita de alimentos y pavos Food for Families NC, junto al Departamento de Policía de Monroe realizarán una distribución móvil gratuita de alimentos para el Día de Acción de Gracias. Las familias recibirán alimentos básicos no perecederos, productos frescos y un pavo congelado. No se requiere identificación, comprobante de ingresos ni inscripción previa. Fecha : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre Hora : 4:00 p.m., hasta agotar existencias

: 4:00 p.m., hasta agotar existencias Lugar : Monroe Police Department

: Monroe Police Department Dirección: 450 W Crowell St, Monroe, NC 28112

Entrega gratuita de pavos en Love Fellowship Church Love Fellowship Church estará entregando pavos gratis este año. Hay un límite de un pavo por hogar. El evento es por orden de llegada, no es necesario confirmar asistencia. Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Love Fellowship Church

: Love Fellowship Church Dirección: 5535 Statesville Rd, Charlotte, NC 28269

Obtén un pavo gratis con Be the Lite Be the Lite Community Development Corporation realizará una entrega gratuita de pavos para la comunidad. No se trata de una rifa: todas las personas que se registren recibirán la recibirán, pero debe recogerla en el lugar y horario estabbllecido. Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Bethel Temple Faith Church

: Bethel Temple Faith Church Dirección : 9450 Moss Plantation Ave NW, Concord, NC 28027

: 9450 Moss Plantation Ave NW, Concord, NC 28027 Debe ordenarlo, a través del siguiente enlace.

Entrega gratuitas de alimentos Actualmente Burn Boot Camp, Harmonious Concepts y Studio 3 Events se encuentran recolectando alimentos para donar. El objetivo es ofrecer a las familias ingredientes para que puedan prepararse un platillo por el día de acción de gracias. La entrega será: Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Studio 3 Events

: Studio 3 Events Dirección: 901 Suite E North Tryon Street, Charlotte, NC 28206

Obtén un pavo gratuito con Lucky Spot Barbershop Todos los años, Lucky Spot Barbershop realiza un evento festivo comunitario. Este año, será una cena familiar y entregarán un pavo para que cada familia pueda tenerlo para su comida por el Día de Acción de Gracias. Fecha : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Arbor Glen Outreach Facility

: Arbor Glen Outreach Facility Dirección : 1520 Clanton Road, Charlotte, NC 28217

: 1520 Clanton Road, Charlotte, NC 28217 Debe inscribirse, a través del siguiente enlace.

Disfruta del 80° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health A lo largo de más de ocho décadas, este desfile organizado por Novant Health ha ido creciendo hasta convertirse en un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad, y este año no será la excepción, y el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color. Fecha : Miércoles 25 de noviembre

: Miércoles 25 de noviembre Hora : Inicio a las 5:45 p. m.

: Inicio a las 5:45 p. m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Dirección : la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue

: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue Costo: Gratis, pero puedes obtener un asiento VIP, visitando el siguiente enlace.