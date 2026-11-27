La participación del voto latino en el condado de Mecklenburg creció significativamente en las elecciones de medio término de 2026. Un total de 25,457 votantes latinos ejercieron su derecho al voto, lo que representa un aumento del 128.5 % en comparación con las elecciones de 2022.

El condado de Mecklenburg contaba con 57,503 votantes latinos registrados para las elecciones de noviembre de 2026, de los cuales participó el 44.3 %, según datos de la Junta Electoral de Carolina del Norte (NCSBE), compilados por Lennin Caro del Camino Research Institute.

El incremento refleja tanto el crecimiento del número de latinos registrados para votar como una mayor participación electoral de esta comunidad.

Las mujeres representaron la mayoría de los votantes latinos, mientras que el voto anticipado fue la modalidad de participación más utilizada.

¿Cuánto creció el voto latino en Mecklenburg?

En las elecciones de medio término de 2022, un total de 11,141 votantes latinos acudieron a las urnas en Mecklenburg, lo que representó una participación del 25.8 %.

Cuatro años después, 14,316 votantes latinos adicionales participaron en las elecciones de medio término, elevando la tasa de participación en 18.5 puntos porcentuales. Sin embargo, las cifras todavía se encuentran por debajo de las registradas durante las elecciones presidenciales de 2024.

Elecciones Voto latino Tasa de participación Medio término 2022 11,141 25.8 % Presidenciales 2024 29,426 58.2 % Medio término 2026 25,457 44.3 %

En total, Mecklenburg registró 442,641 votos aceptados durante las elecciones de 2026. Los votantes latinos representaron aproximadamente el 5.8 % de ese total.

¿A qué partidos políticos pertenecen los votantes latinos?

Cerca de la mitad de los latinos que participaron en las elecciones de 2026 estaban registrados como demócratas, mientras que cuatro de cada diez no tenían afiliación partidista.

La distribución fue la siguiente:

Afiliación política Votantes Porcentaje Partido Demócrata 12,514 49.2 % Sin afiliación partidista 10,420 40.9 % Partido Republicano 2,368 9.3 % Otros partidos 155 0.6 %

¿Quiénes participaron más: las mujeres o los hombres latinos?

Las mujeres tuvieron una presencia mayoritaria entre los latinos que participaron en las elecciones de medio término de Mecklenburg.

Mujeres: 15,040 (59.1 %).

Hombres: 10,125 (39.8 %).

Género no especificado: 292 (1.1 %).

Casi seis de cada diez votantes latinos fueron mujeres, con una diferencia de 4,915 votos respecto a los hombres.

Por edad

Los adultos de entre 41 y 65 años constituyeron el grupo más numeroso entre los electores latinos que participaron.

Sin embargo, los jóvenes y adultos menores de 41 años representaron conjuntamente más de la mitad de los votantes latinos.

Grupo de edad Votantes Porcentaje 18 a 25 años 6,940 27.3 % 26 a 40 años 7,855 30.9 % 41 a 65 años 8,392 33.0 % 66 años o más 2,270 8.9 %

En conjunto, 14,795 votantes latinos tenían entre 18 y 40 años, lo que representa el 58.1 % de quienes participaron.

¿Cómo votaron los latinos en Mecklenburg?

El voto anticipado fue la modalidad más utilizada por los electores latinos durante las elecciones de 2026.

Modalidad de votación Votos Porcentaje Voto anticipado 15,853 62.3 % Presencial el día de las elecciones 8,626 33.9 % Voto por correo 457 1.8 % Voto por transferencia 367 1.4 % Voto provisional 154 0.6 %

Más de seis de cada diez votantes latinos aprovecharon el período de votación anticipada para ejercer su derecho al voto.