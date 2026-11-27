La Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, emitió 26,637 órdenes de deportación contra inmigrantes de 109 nacionalidades en el año fiscal 2026. Sin embargo, el 90 % (23,770 órdenes) se centró en ocho nacionalidades.

Tras un análisis de datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), realizado por La Noticia, presentamos una lista de las nacionalidades con más casos de deportación en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte.

México

Los inmigrantes mexicanos registraron el mayor aumento de órdenes de deportación, al pasar de 5,249 órdenes en 2025 a 7,430 en 2026. Esto representa un aumento de 41.5 % (2,181) órdenes más en un solo año.

Además, solo en el año fiscal 2026 se emitieron más órdenes de deportación (7,430) contra mexicanos que en los 13 años fiscales anteriores a la segunda administración de Donald Trump (entre 2012-2024), cuando se registraron 7,408 en total.

Es importante destacar que, de las 8,028 audiencias programadas para inmigrantes mexicanos en 2026, un 73 % (5,887) no se presentó en la corte. Cuando un inmigrante falta a su audiencia migratoria, el juez emite una orden de deportación en ausencia.

Honduras

Las órdenes de deportación contra hondureños bajaron de 6,134 en 2025 a 5,692 en 2026. Esto equivale a una reducción del 7.2 %. En ambos años se acumularon 11,826 órdenes, de las cuales el 77.8 % (9,195) corresponden a casos en los cuales los inmigrantes no se presentaron ante la corte.

Los hondureños encabezan la lista de inmigrantes con más órdenes de deportación emitidas, con un acumulado de 39,018 desde 2009, de acuerdo con datos de TRAC. De estas, el 85.3 % (33,271) se debe a inasistencia a las audiencias. Además, actualmente hay alrededor de 19,000 casos pendientes de hondureños en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte.

Venezuela

Venezuela registró el mayor aumento porcentual en las órdenes de deportación, al pasar de 1,050 en 2025 a 2,794 en 2026, un incremento del 166 %.

El crecimiento es aún más notable si se compara con los años anteriores: antes de 2023, las órdenes contra venezolanos no superaban las 100 anuales e incluso llegaron a registrarse apenas una por año.

Esta fue una de las comunidades más impactadas por los cambios en las cortes con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para las designaciones 2023 y 2021, el fin del Parole Humanitario. El asilo quedó como principal defensa para muchos venezolanos. Sin embargo, alrededor de 19,500 solicitudes han sido negadas en todo el país en los últimos dos años. En Carolina del Norte se negaron 796 peticiones de asilo en corte en ese periodo.

De las 2,79 órdenes de deportación del 2026, el 68.7 % (1,920) corresponden a casos en los cuales no se presentaron en corte.

Guatemala

En el caso de Guatemala, las órdenes de deportación disminuyeron de 3,069 en 2025 a 2,691 en 2026. De estas últimas, el 80.9 % (2,177) fueron emitidas en ausencia, lo que representa el porcentaje más alto de inasistencia entre las ocho nacionalidades analizadas en este artículo. Actualmente, existen 9,533 casos pendientes en contra de esta comunidad.

Colombia

La cifra de colombianos con órdenes de deportación emitidas por la Corte de Inmigración de Carolina del Norte se disparó a partir de 2025. Como referencia, entre el 2009 y el 2024 se emitieron 474 órdenes de deportación, mientras que solo en 2025 fueron 934.

En el año fiscal 2026, esa cifra aumentó un 93 %, es decir, casi se duplicó. Fueron 1,803 el total de órdenes de deportación. El 65.5 % (1,181) de los colombianos no se presentó a su audiencia.

Nicaragua

El número de órdenes de deportación en contra de los nicaragüenses fue de 1,407 en 2026. Esta comunidad se vio afectada en los dos últimos años con el fin de su TPS el 9 de febrero. Quienes no tenían otro alivio legal quedaron expuestos a detenciones y procesos de deportación en la corte. Además del cierre del parole humanitario.

En el 2025, se ordenó la deportación de 1,053 nicaragüenses en Carolina del Norte. El total en dos años (2025 y 2026) es de 2,460, casi tres veces más que las 896 emitidas durante los 13 años comprendidos entre 2009 y 2024.

Brasil

Brasil registró un ligero aumento porcentual en las órdenes de deportación, al pasar de 932 en 2025 a 1,001 en 2026, un incremento del 7.4 %. Este año, un poco más de la mitad de los brasileños (556) no se presentaron a corte.

Antes de 2021, las órdenes contra brasileños no superaban las 100 anuales. El promedio por año era alrededor de 27 órdenes.

El Salvador

El Salvador también registró un aumento de órdenes de deportación. Pasó de 818 en el 2025 a 952 en el 2026. Esto es un incremento de 16.4 % (143 casos más). En promedio, casi dos de cada tres salvadoreños no se presentaron a su audiencia este año.

Esta cifra se presenta en medio de la incertidumbre que enfrenta esta comunidad por la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que afecta a miles de salvadoreños. Actualmente, existen 3,234 casos pendientes de salvadoreños en esta corte de inmigración.