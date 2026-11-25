Después de atravesar dos crisis financieras y una experiencia que la llevó a estar cerca de quedarse sin vivienda, Yvonne Farfán decidió convertir parte de su historia en un libro: “Sana tus heridas, sana tus finanzas”. Este escrito aborda cómo las experiencias de la infancia pueden influir en la relación con el dinero durante la vida adulta y ofrece herramientas para organizar las finanzas, reducir deudas y construir un patrimonio.

¿De qué trata “Sana tus heridas, sana tus finanzas”?

“Hay heridas de la infancia como la humillación, el rechazo, la injusticia, el abandono, que todos, de alguna forma, tenemos y traemos a la vida adulta. Yo cuento mi historia, lo que marcó mi vida y lo que logré a través de la terapia, la iglesia, la lectura y talleres que influyeron en mí para hacerme consciente y lograr esa transformación para tener una buena relación con el dinero”, dijo Yvonne a La Noticia.

Explicó que el libro también incluye una guía financiera con ejercicios para identificar ingresos, gastos y deudas, además de herramientas relacionadas con la protección del patrimonio, como el testamento.

“Muchos no saben hacer su presupuesto, no saben cuántos ingresos tienen y cuánto tienen en salida. Entonces ofrezco una guía con paso a paso. Luego, tengo una carta al lector donde concientizamos sobre lo que somos y cómo trabajar para la ‘viejita interior’. Pensar cómo podemos establecer un retiro para cuidar nuestro yo del futuro”, añadió.

Una crisis financiera la llevó a escribir su historia

Para Yvonne, la iniciativa de escribir un libro surgió ante la idea de dejar por escrito cómo logró superar varios acontecimientos que impactaron fuertemente en sus finanzas. El primer momento fue la recesión de 2008-2009, durante la cual atravesó una crisis financiera que la llevó al borde de quedarse sin vivienda.

“No quisiera que nadie tuviera que pasar por esa situación que casi me deja sin hogar, en la que pensé que no podría levantarme”, comentó.

Años después, en 2018, recibió un diagnóstico de cáncer y fue sometida a una cirugía en 2019. Durante ese periodo, su negocio de alquiler de equipos para eventos, RentMeUSA, también enfrentó dificultades durante la época de la pandemia.

“Ya no hubo nada. En ese momento, solicitamos una subvención para pequeños negocios que nos ayudó a sobrevivir y comencé con los servicios financieros. Tuve una lección fuerte y es que el dinero hay que multiplicarlo. Que una casa no es el sueño americano. Hay que invertir. La pandemia me lo recordó, así que comencé a educarme, sacar licencias y educar a la comunidad”, dijo.

Estas experiencias la llevaron a interesarse más por la educación financiera, obtener licencias y comenzar a orientar a otras personas. A través de su libro, espero seguir haciéndolo. Para adquirir este escrito, visita el siguiente enlace.

Yvonne Farfán es empresaria, conferencista y educadora financiera nacida en México y radicada en Charlotte. Es dueña de tres empresas:

RentMeUSA, dedicada al alquiler de equipos para eventos. Yvonne Farfán Finanzas, enfocada en educación y asesoría financiera. UniMujeres, una iniciativa creada para reconocer, capacitar y apoyar a mujeres.

A través de sus actividades y asesorías, ha contribuido a la educación financiera de más de 8,000 mujeres. En 2026 recibió el Premio Excelente en la categoría Mujer de Negocios del Año.