Aunque quedarse en casa es lo más seguro que puede hacer este año, aún debe tener cuidado. Cocinar es la causa principal de los incendios y lesiones en el hogar, y se producen más incendios en las viviendas el Día de Acción de Gracias que cualquier otro día del año.
Según el Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la causa número uno de los incendios en la cocina es dejar la cocina desatendida, algo que se evita fácilmente. Algunos pasos clave pueden mantenerlo a usted, su hogar y sus seres queridos seguros.
- Ten a alguien a cargo de cocinar en todo momento. Si tiene que irse, primero apague el equipo de cocina.
- Limite las distracciones
- Apague los incendios de grasa con una tapa de metal o bicarbonato de sodio. Nunca use agua. Asegúrate de apagar el fuego primero.
- Si se inicia un incendio en el horno, apague el fuego y mantenga la puerta del horno cerrada.
- A todos les encanta pasar el rato en la cocina, lo que puede provocar golpes, derrames y otras lesiones, especialmente cuando hay niños involucrados. Para minimizar los accidentes y desviar el tráfico, coloque bocadillos, juegos y juguetes en otra habitación.
- Si tiene sueño o ha consumido demasiado alcohol, aléjese de cocinar y designe un
conductorpara que tome la iniciativa.
- Mantenga los trapos de cocina, guantes de cocina, productos de papel y otros materiales inflamables lejos del calor.
- Tenga a mano un extintor de incendios completamente funcional para emergencias.
Si opta por freír su pavo, recuerde estos tres pasos clave:
- Aleje la freidora de su casa. Su freidora debe instalarse sobre una superficie estable y no combustible que esté al menos a diez pies de distancia de su hogar. No lo use dentro de su casa, en su garaje o en una terraza o patio, ya que crea un grave riesgo de incendio. Evite operar la freidora cerca o debajo de árboles. La mejor opción es un espacio abierto lo más lejos posible de su hogar y nunca coloque la freidora directamente sobre el césped o la tierra.
- No llene demasiado la freidora. Lea todas las instrucciones detenidamente, con anticipación, antes de comenzar el proceso de fritura. Asegúrese de llenar la freidora solo hasta la línea de llenado, incluso si cree que puede necesitar más aceite. Llenar demasiado la freidora puede hacer que se desborde, especialmente cuando agrega el pavo. El derrame de aceite caliente, a su vez, presenta un grave riesgo de quemaduras y de incendio.
- Importante: descongele adecuadamente su pavo. Si intentas freír un pavo congelado, explotará y lo harás iniciar un incendio. Un pavo congelado debe descongelarse por completo antes de freír, así que lea las instrucciones de descongelación cuando compre su ave. Si lo está descongelando en el refrigerador, deje que el pavo se descongele durante seis horas por libra, o tres días para un ave de 10 a 12 libras. Si está descongelando su pavo en agua fría en su fregadero, déjelo descongelar durante 30 minutos por libra y asegúrese de cambiar el agua cada 30 minutos para asegurarse de que se mantenga fría.