Aunque quedarse en casa es lo más seguro que puede hacer este año, aún debe tener cuidado. Cocinar es la causa principal de los incendios y lesiones en el hogar, y se producen más incendios en las viviendas el Día de Acción de Gracias que cualquier otro día del año.

Según el Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la causa número uno de los incendios en la cocina es dejar la cocina desatendida, algo que se evita fácilmente. Algunos pasos clave pueden mantenerlo a usted, su hogar y sus seres queridos seguros.

Ten a alguien a cargo de cocinar en todo momento. Si tiene que irse, primero apague el equipo de cocina.

Limite las distracciones

Apague los incendios de grasa con una tapa de metal o bicarbonato de sodio. Nunca use agua. Asegúrate de apagar el fuego primero.

Si se inicia un incendio en el horno, apague el fuego y mantenga la puerta del horno cerrada.

A todos les encanta pasar el rato en la cocina, lo que puede provocar golpes, derrames y otras lesiones, especialmente cuando hay niños involucrados. Para minimizar los accidentes y desviar el tráfico, coloque bocadillos, juegos y juguetes en otra habitación.

Si tiene sueño o ha consumido demasiado alcohol, aléjese de cocinar y designe un conductor para que tome la iniciativa.

para que tome la iniciativa. Mantenga los trapos de cocina, guantes de cocina, productos de papel y otros materiales inflamables lejos del calor.

Tenga a mano un extintor de incendios completamente funcional para emergencias.

Si opta por freír su pavo, recuerde estos tres pasos clave: